特朗普借FCC另闢對華戰場　低調封殺中國產品　中方用五招反擊

美國聯邦通信委員會（FCC）此前一直以頻譜拍賣和電視廣播執照審批而聞名，如今卻意外成為特朗普政府「對華最激進行動的主導者之一」。



過去九個月以來，在FCC負責人、特朗普盟友布蘭登．卡爾（Brendan Carr）的領導下，該機構採取了一系列舉措，打擊在美國政府眼中對美國供應鏈構成風險的行為。

迄今，FCC已禁止進口新型中國無人機、路由器、逆變器和機器人，並啟動程序阻止所有中國實驗室為智能手機、相機和電腦等電子設備進行在美國使用的測試認證。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席布蘭登．卡爾在華盛頓特區舉行的FCC公開會議後的新聞發布會上聆聽記者提問。（Reuters）

據報道，目前，FCC正在起草一項禁令，禁止進口新型中國數據中心組件。

美國智庫美國企業研究所研究員埃裏克．塞耶斯（Eric Sayers）表示：「如果說在特朗普本屆任期內，FCC已成為對華競爭行動的重心，這並不誇張。」一名美國官員同樣認為，FCC已成為華盛頓對華經濟政策的「矛尖」。

卡爾於2025年1月出任FCC主席，以對廣播公司的調查而聞名，民主黨人抨擊此舉是對新聞自由的攻擊。他也是所謂對華強硬派。成為FCC負責人後，卡爾將擴大國家安全職權作為優先事項，重點應對來自「外國對手」（其中首要是中國）的網絡和供應鏈漏洞。

路透社提到，FCC一系列針對中國的行動，與特朗普政府對華整體政策形成對比。專家表示，近期，特朗普政府一直試圖避免破壞與中國的貿易關係。

專家表示，近期特朗普政府一直試圖避免破壞與中國的貿易關係。（Reuters）

兩名在不同機構工作的美國官員告訴路透社，FCC之所以成為中美技術競爭行動的載體，部分原因是它能以「相對低調」的方式推進措施，而不損害雙邊關係。

此外，這些行動旨在將中國設備擠出技術供應鏈並刺激國內製造業，得到了白宮的支持。美國官員表示，該機構試圖在不激怒中國的情況下推進，部分方式是針對中國技術卻不明確點名中國。FCC的做法是在禁令中不提中國，而是禁止特定技術的外國進口，然後為許多非中國公司提供豁免。

然而，中國已經開始反擊。中方已經多次表態指出，美方上述行動對中國企業構成歧視性待遇，可能擾亂全球供應鏈。

8月5日，中方同時祭出五招，反制美國對華限制性措施。

中方反制措施總體上是克制的。

同日，商務部新聞發言人奉勸美方「珍視中美經貿關係來之不易的穩定」，同時警告稱，若美方一意孤行，中方將進一步反制。

商務部新聞發言人警告稱，若美方一意孤行，中方將進一步反制。（CCTV中央電視台）

外媒注意到中方此次出招的不同之處：克制，但多元化、針鋒相對。中方一系列措施中，包括加強對無人機及相關技術的出口管制、對多家美企實施制裁，以及啟動首個與對外貿易相關的國家安全調查。

復旦大學社會科學高等研究院副教授孟維瞻告訴觀察者網，中方通過「多元且直擊要害」的動作釋出信號，即美方每擴大一個領域，中方都可以在相鄰或對應領域作出反制。他認為，美方收到信號後，即使短期可能不會收斂，但也會更謹慎，更注意代價。

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