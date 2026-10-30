柏德烈·史釗活離世享年86歲　曾主演《新星空奇遇記》及《X-Men》

英國知名影星柏德烈·史釗活（Patrick Stewart）10月29日離世，享年86年。柏德烈·史釗活出身英國的貧困家庭，一路奮鬥成為莎士比亞舞台劇演員，其後憑藉在電視劇《新星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation）中飾演博學的皮尚魯艦長和在電影《變種特攻》（X-Men）中飾演「X教授」而享譽全球。



柏德烈·史釗活的家人在其IG宣布死訊：

據路透社報道，柏德烈·史釗活爵士於2010年因其對戲劇的貢獻而被英女王伊麗莎白二世授予爵士頭銜，在洛杉磯的家中去世。

聲明中寫道：「我們懷着無比悲痛的心情宣布，柏德烈·史釗活爵士昨日在洛杉磯的家中去世，他摯愛的妻子桑妮（Sunny）悉心照料着他。他與老人癡呆症和路易體癡呆症抗爭了一段短暫而令人心碎的旅程。」

柏德烈·史釗活18歲成為演員，並於1960年代加入皇家莎士比亞劇團，在舞台上嶄露頭角。但直到47歲出演《新星空奇遇記》（1987年至1994年播出）後，他才真正獲得主流認可，並一直演戲到80多歲。

柏德烈·史釗活飾演的皮尚魯艦長經常這樣說：「執行命令」，指示下屬執行指令，有時也會用類似的口頭禪「啟動」。

他曾一度猶豫是否要接演這個角色，因為他的老朋友、另一知名影星伊恩·麥基倫（Ian McKellen）曾勸他放棄《星空奇遇記》，並留在戲劇舞台上。

柏德烈·史釗活在新星空奇遇記飾演皮尚魯艦長：

柏德烈·史釗活接受了這個角色，並成為了深受影迷喜愛的演員，同時也是這部利潤豐厚的科幻系列劇不可或缺的一部分。

他不僅在七季共176集的《新星空奇遇記》中飾演皮尚魯艦長，還在多部《星空奇遇記》電影以及後來的串流電視劇《星空奇遇記：皮尚魯》（Star Trek: Picard）中飾演該角色。該劇於2020年開播，當時他已79歲。

柏德烈·史釗活2022年受訪時曾表示：「隨著《新星空奇遇記》七季的播出，讓皮尚魯艦長和柏德烈·史釗活之間的界線越來越模糊，以至於我根本分不清哪裡是他結束的，那裏是由我開始的。我投入了大量的信念和感受到這個系列。」

此外，柏德烈·史釗活最初也曾猶豫是否要出演根據漫威漫畫改編的《變種特攻》系列電影中那位坐輪椅的變種人X教授。

柏德烈·史釗活曾表示：「我說，我知道這不是科幻，但它是奇幻，而我以前也拍過奇幻片。但他們說服我，說這不會像《新星空奇遇記》那樣，所以我就接了。結果我又一次錯了。」

柏德烈·史釗活在《變種特攻》飾演X教授：

他從2000年的第一部《變種特攻》開始，成為另一個高票房系列電影的關鍵人物，之後又出演了多部續集。