歐美加速釋放戰略石油儲備逾5900萬桶　應對中東衝突推升能源價格

隨着中東衝突持續推升國際能源價格，歐美主要經濟體正加快協同釋放戰略石油儲備的步伐。包括法、德、意在內的歐洲多國與美國政府相繼於週四宣佈最新的釋油舉措，合計釋放儲油超過5900萬桶，旨在緩解全球供應擔憂並平抑燃油成本。



歐盟能源專員約根森（Dan Jorgensen）星期四（10月29日）在盧森堡舉行的歐盟能源部長會議後宣佈，歐洲多國已重申承諾，將在2027年1月底前加快從戰略儲備中釋放4260萬桶石油，其中約半數（2050萬桶）為柴油。

簽署聯合聲明的國家包括法國、德國、意大利、比利時、丹麥、希臘、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和瑞典共11國，立陶宛也支持這項倡議。

約根森坦言，儘管目前歐盟尚不至於面臨絕對的斷供危機，但許多普通家庭正承受沉重的能源帳單壓力，即將到來的冬季形勢依然嚴峻。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

國際能源署（IEA）此前警告，因中東和俄羅斯油品出口受阻，全球柴油庫存驟降，歐洲柴油價格持續處於高位。

同日，美國能源部宣佈，多家大型跨國能源貿易商已同意從美國戰略石油儲備（SPR）中借貸借出1675萬桶原油。此舉屬於今年3月華盛頓協同國際能源署約30國達成的4億桶全球儲備釋放計畫的一部分。

本輪歐美加速釋油正值地緣政治與美國內政交織的關鍵節點。近期美以與伊朗的軍事衝突引發全球油價飆升，加劇了歐美通脹壓力。

在美國國內，高昂的燃油成本已演變為下周國會選舉的核心議題，迫使特朗普（Donald Trump）政府一方面加大對歐洲盟友施壓、甚至一度威脅推出柴油出口禁令，另一方面加快向市場投放本土戰略儲備，以求在大選前穩定油價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

