歐盟擬與加拿大深化合作　馮德萊恩：探討其成為首個聯席會員可能

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟和加拿大旨在深化在人工智慧、氣候、能源和安全領域的合作，同時探討加拿大成為歐盟首個聯席會員的可能性。



路透社報道，馮德萊恩星期四（10月29日）在加拿大蒙特利爾舉行的加拿大－歐盟峰會上說，雙方可以建立一種無需正式加入歐盟，卻比以往任何夥伴關係都更接近成員國地位的合作模式。

她說：「我們的構想很簡單，就是建立聯繫關係，而不必正式加入歐盟。我們可以建立一種比過去任何安排都更接近成員國資格的夥伴關係。」

10月29日，加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在加拿大魁北克省蒙特利爾簽署《加拿大-歐盟東道主協定》。(Reuters)

她指出，雙方可以在人工智慧、氣候、能源及安全等各個領域展開合作。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）正尋求加強與歐洲的關係，以減少加拿大在經濟及安全方面對美國的依賴。自美國總統特朗普（Donald Trump）對加拿大商品加徵關稅以來，加拿大一直致力於推動貿易及外交關係多元化。

不過，加拿大進一步向歐盟靠攏，也可能在加美貿易談判持續進行之際，引起特朗普不滿。

根據路透社看到的聯合聲明，加拿大與歐盟領導人最終沒有採用聯席會員的說法，而是同意推動雙方建立「日益緊密的聯繫關係」。

這份預計星期五（30日）公佈的聲明指出，雙方將繼續討論如何界定加歐關係，並爭取在明年舉行的下一次峰會前完成相關工作。

馮德萊恩六周前首次提出加拿大成為歐盟聯席會員的構想，但遭到以德國為首的部分歐盟成員國反對。

本文獲《聯合早報》授權轉載

