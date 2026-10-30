曼谷中國僱主遇害案　4名緬甸籍工人行兇後躲甘蔗林5小時後自首

泰國曼谷拉甲邦區（Lat Krabang）一建築地盤10月27日發生命案，一名39歲中國籍僱主因施工質量及離職爭議，拒向4名緬甸籍工人發工資。雙方爆發激烈衝突，楊姓僱主遭持鋼筋痛擊頭部致死，同行49歲中國男子背部中刀受傷，4人其後搶走約4萬至5萬泰銖現金潛逃。4人最終於周三傍晚向警方自首，此前他們在一片甘蔗林躲藏，遭逾百警民圍捕逾5小時。



綜合《每日新聞》（Daily News）等泰媒報道，4人行兇後駕車向東逃至春武里府帕那尼空縣，藏身一片約16公頃的甘蔗林；警方連同行政人員及志願者逾百人把甘蔗林重重包圍，並出動熱成像無人機搜索。在圍捕逾5小時後，4人周三傍晚約6時因體力不支，主動步出甘蔗林向守候多時的警員自首，隨即索取水和食物——他們因長時間躲藏且未進食，早已筋疲力盡。

當地警方經核實，確認4人為法院通緝犯，宣讀拘捕令後已移交曼谷警方偵辦，案件仍在調查中。

案發當日，有目擊者向警方供稱，在發薪過程中，楊姓僱主對其中4名工人的施工品質提出了批評，他們隨即提出離職。楊某以未按約定提前通知為由拒付工資，雙方繼而發生激烈衝突。報道指，這4名工人分別是兩男兩女，為兩對夫妻。

警方初步調查顯示，4人用一根長約60釐米的螺紋鋼筋及刀具，對現場的兩名中國人進行圍毆。楊某的面部和頭部遭到多次鈍器重擊，口鼻大量出血，急救人員趕到現場持續實施心肺復蘇（CPR）後仍無力回天，楊某被宣告當場身亡。

另一名陪同前來的49歲中國男子何某，頭部受重創且背部被刺傷，被緊急送往詩琳通醫院搶救。泰媒尚未公佈其最新傷情。行兇後，4人洗劫了現場的工資袋，搶走約5萬泰銖（約1.16萬港元）現金，並駕車逃離。