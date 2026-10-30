特朗普再阻阿拉斯加州選舉結果　指控民主黨推同名候選人屬舞弊

美國總統特朗普（Donald Trump）政府提起訴訟，在共和黨聯邦參議員候選人蘇利文一旦敗選的情況下，阻止阿拉斯加州認證選舉結果。特朗普指控稱，民主黨非法招募與共和黨參議員同名的人參選，試圖瓜分選票；司法部已發出40多張傳票要求查閱文件。



《紐約時報》周三報道，民主黨聯邦參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）的競選團隊成員曾協助招募一名退休教師蘇利文（Dan J. Sullivan Jr.），作為「攪局者」競選參議院職位，以分流現任參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）的選票。

這篇報道促使特朗普政府再次採取法律行動，試圖在現任參議員蘇利文落選的情況下，阻止阿拉斯加州認證其選舉結果。

美國司法部（Department of Justice）在周四的聯邦訴訟中提及，阿拉斯加州聯邦參議員選舉的選票上出現另一名候選人，可能導致選民誤投給錯誤的候選人。

2026年10月22日，美國共和黨籍聯邦參議員丹·沙利文（Dan Sullivan）在美國阿拉斯加州安克雷奇出席「阿拉斯加原住民聯合會」大會。（Reuters）

上周五，特朗普在抵達佛羅里達州參加一場競選活動時承認，這個訴訟是由他提出的，並形容另外一個叫蘇利文的候選人為「騙子」，並稱他的政府正在研究「強而有力的法律手段」來終結此事。

半島電視台的報道指，阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）下令針對這些指控展開刑事調查。佩爾托拉（Peltola）的競選團隊否認曾參與退休教師蘇利文的參議院競選活動。

司法部檢察官則指責民主黨人及其盟友玩弄黨派伎倆，損害選民的利益，並在司法起訴書中寫道「他們策劃了這場虛假競選，旨在誤導阿拉斯加州選民，從而促成佩爾托拉當選。」

阿拉斯加州的參議院選舉是七個關鍵的搖擺選區之一，這些選區的選舉結果很可能決定共和黨能否繼續保住其在國會上院的多數席位。