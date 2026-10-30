中期選舉｜教宗良十四世已申請郵寄選票 將就伊州多場選戰投票
撰文：韓學敏
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芝加哥出生的教宗良十四世（Pope Leo XIV）10月3日請求郵寄選票，將為家鄉美國伊利諾伊州（Illinois）投下中期選舉的一票。
美媒報道，伊利諾伊州威爾縣（Will County）選務處證實，本名 Robert Francis Prevost的良十四世已被列入郵寄投票申請名單，並保留家鄉地址的選民登記。根據相關記錄顯示，他曾在2008年、2010年民主黨初選，以及2012年至2016年共和黨初選投票，並在多屆總統大選中投票。該州選民毋須登記黨籍，初選時可自行選擇政黨選票。
選票從當地寄往梵蒂岡，教宗今次將就美國參議院議席爭奪戰、州長普利茲克（JB Pritzker）連任競選、威爾縣司法和縣級選舉等多場選戰投票。州選舉委員會發言人稱，所有伊州登記選民均可選擇郵寄投票，自2010年起不再需要說明理由。
教宗與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自就任以來多次公開交惡，涉及伊朗戰事、移民執法及委內瑞拉；他曾猛烈批評大規模驅逐移民及拆散移民家庭，特朗普4月曾稱這位天主教領袖外交上「很糟糕」，教宗其後表明不懼特朗普政府。
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