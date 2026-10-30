美國田納西殺人犯越獄 州警懸賞11萬元追緝 CCTV曝光偷貨車逃走
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國田納西州西北懲教中心殺人犯莫利（Jacob Allen Morley）10月25日晚上遭發現越獄失蹤，搜捕其後擴大至多個州，至今仍無結果。
據英國廣播公司（BBC）周三報道，田納西州懲教署稱，莫利於周日從位於蒂普頓維爾的西北懲教中心逃脫。
閉路電視片段顯示身穿囚服的莫利突破監獄外圍圍欄，周一凌晨1時在監獄以南約3公里處偷走一輛白色福特F-350貨車；周二下午田納西州調查局（Tennessee Bureau of Investigation）證實該車已在伊利諾伊州馬里昂（Marion）被棄置，莫利仍無蹤影。
28歲的莫利在2022年犯下殺害同事的罪行，2025年被判一級謀殺罪成，判處終身監禁。
田納西州調查局稱莫利極度危險，已將他列入州十大通緝犯名單，並懸賞1.5萬美元（約11.7萬港元）；密蘇里州公路巡邏隊呼籲居民留意並檢查閉路電視錄影；莫利身高約180厘米、重約109公斤，棕髮綠眼，當局促請民眾提供線索。
日本殺人惡魔連屠5人逃78天 10歲少女看穿假面一語破案救全家加州女疑駕駛時看成人網站 致3車相撞釀1死 被控駕車過失殺人罪英國最爛監獄又出事 女護士秘戀殺人毒販 男友愚蠢舉動外洩姦情佩澤希齊揚攜學童遺照登聯大講台：以色列殺人，伊朗受制裁！