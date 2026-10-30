美國田納西殺人犯越獄　州警懸賞11萬元追緝　CCTV曝光偷貨車逃走

美國田納西州西北懲教中心殺人犯莫利（Jacob Allen Morley）10月25日晚上遭發現越獄失蹤，搜捕其後擴大至多個州，至今仍無結果。



據英國廣播公司（BBC）周三報道，田納西州懲教署稱，莫利於周日從位於蒂普頓維爾的西北懲教中心逃脫。

美國田納西州西北懲教中心殺人犯莫利（Jacob Allen Morley）10月25日晚上越獄失蹤，警方展開通緝（Tennessee Department of Correction）

閉路電視片段顯示身穿囚服的莫利突破監獄外圍圍欄，周一凌晨1時在監獄以南約3公里處偷走一輛白色福特F-350貨車；周二下午田納西州調查局（Tennessee Bureau of Investigation）證實該車已在伊利諾伊州馬里昂（Marion）被棄置，莫利仍無蹤影。

閉路電視畫面顯示，莫盜走一輛貨車。（影片截圖）

28歲的莫利在2022年犯下殺害同事的罪行，2025年被判一級謀殺罪成，判處終身監禁。

田納西州調查局稱莫利極度危險，已將他列入州十大通緝犯名單，並懸賞1.5萬美元（約11.7萬港元）；密蘇里州公路巡邏隊呼籲居民留意並檢查閉路電視錄影；莫利身高約180厘米、重約109公斤，棕髮綠眼，當局促請民眾提供線索。