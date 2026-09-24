佩澤希齊揚攜學童遺照登聯大講台：以色列殺人，伊朗受制裁！

2026年9月23日下午，紐約。第81屆聯合國大會（United Nations General Assembly）一般性辯論的第二天。



伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）走上講台，手裏拿著兩張照片。



一張是已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像。2026年2月28日，美以聯合空襲把他從這個世界上抹去。

一張是南部霍爾木茲甘省米納布（Minab）一所女校的孩子。戰事爆發最初幾天，一枚導彈落在那裡，逾一百五十名學童與教師沒能走出教室。聯合國支持的獨立調查團本月17日給出結論：有合理理由相信那是蓄意攻擊，構成戰爭罪。

他把兩張照片輪流舉高，轉身面向整個大廳。

美國唯一那名代表站了起來，拿起文件夾，走出會場。那張椅子一直空到佩澤希齊揚講完。

佩澤希齊揚沒有停。他的聲音也沒有提高——不需要提高。

「昨天，美國總統說我們是恐怖分子。」

「我們只是保衛自己，我們不是恐怖分子。」

「我來自伊朗，在那裏，他們轟炸了學校。」

他點名美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。前一天，同一個講台，同一支麥克風，特朗普說可以「殲滅」伊朗。

佩澤希齊揚說：「是的，他們打擊了我們，但我們沒有屈膝。」他說到法爾斯省拉梅爾德（Lamerd）的一座體育館：孩子們在裏面玩耍，美軍的多彈頭武器落下，鎢珠散了一地。「培訓恐怖分子的人，說我們是恐怖分子。」

2026年4月11日，伊朗代表團乘搭專機前往巴基斯坦與美國展開談判，專機以「在2月28日遭擊的小學」名字來命名，用「米納布168」號（Minab 168）的航班名稱來紀念在那次空襲中喪生的168人。卡利巴夫更上傳一張，在專機座位上放有遇難學童照片的照片以茲悼念。（X@mb_ghalibaf）

炸彈從來不看護照，它只認座標。規則會——規則看得見國籍。

核彈在以色列手裏。核查員在伊朗。

以色列不是《不擴散核武器條約》締約國，從未接受過一次核查。

以色列殺人。伊朗遭制裁。

佩澤希齊揚說，這是真正的悲劇，聽見的人只會笑出來。

「制裁打中的從來不是將軍，是病人、窮人、社會裡最脆弱的那些人。」

「加沙有超過七萬名無辜平民被殺。」

「巴勒斯坦是國際社會良知上一道不曾癒合的傷口。」

這片土地的規矩向來如此：有罪的人書寫秩序，無罪的人揹負罪名。

然後書寫秩序的人站起來，走了出去。

三十九年前，同一個講台，演過同一齣戲。

1987年9月22日，時任伊朗總統哈梅內伊站在這裡，痛斥美國霸權。那一天，美國國務卿舒爾茨（George Shultz）與駐聯合國大使沃爾特斯（Vernon Walters）壓根沒有進場；留下來的美國副常駐代表赫伯特·奧肯（Herbert S. Okun）率代表團聽到一半起身離席，理由是「我國被侮辱，真相被踐踏」。

三十九年。

足夠一個嬰兒長成領袖，也足夠一個領袖變成一張照片。

當年站著控訴的人，如今被人舉著回來。

當年走出去的那一方，如今又走出去了一次。

戰爭打了近七個月，還沒有停。

歷史從來沒有學會道歉。它只學會重播。

佩澤希齊揚留下三句話。

第一句，給核：

伊朗不發展核武器，也絕不接受對和平核技術的任何限制。「這是我們與生俱來的權利。」

第二句，給槍：

「我們會堅定捍衛我們親愛的伊朗，直到最後一口氣。」

「我們永不低頭，絕不屈膝。」

第三句，給那張還沒人坐下的談判桌：

「特朗普先生必須明白，我們要的是對話、外交和談判，我們不接受強權的語言。」

2026年9月23日，伊朗總統佩澤希齊揚在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

同一天，紐約的另一間房間裏，美國特使與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）談了三個小時，卡塔爾居中傳話。特朗普說「非常好」。伊朗說：除非停戰、解除封鎖、歸還凍結資產，否則外交不會重啟。

台上的人擦身而過。

台下的人討價還價。

而他們爭論的這三個小時裏，霍爾木茲海峽依舊封著。

散場之後，講台會被拆走，照片會被收進文件袋。

各國代表回到各自的座位、各自的立場、各自的廢墟。

霍爾木茲海峽仍然封著，油價還在漲，長夜還長。

只剩那句話留在風裏——「我們永不低頭，絕不屈膝。」