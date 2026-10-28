日本殺人惡魔連屠5人逃78天　10歲少女看穿假面一語破案救全家

1963年10月的日本，發生了一起連續殺人案件，案件橫跨福岡、佐賀、靜岡以及東京，在當時曾被稱為「戰後最惡的連續殺人事件」。當時的警察傾全國之力，誓言要抓到這名兇手，但最後破案的最大功臣，居然是一名年僅10歲的少女，今天，就讓我們來看看這起「西口彰事件」吧。



因錢財而痛下殺手，西口彰遭到全國通緝

1963年10月18日，警方在福岡京都郡的山路旁，發現了兩具屍體，兩人皆為某間物流公司的員工，身上的錢財皆被洗劫一空，根據附近目擊者的證詞以及證據，推斷最大嫌疑犯為有竊盜，詐欺前科的西口彰。警方很快對西口發出了全國通緝，而在案發當晚，得知警察已經在搜查自己的西口彰，很快動身逃至佐賀縣。

西口彰（X@kirintosiden）

西口彰在佐賀得知自己已遭到全國通緝，便寫信至警察局，並在香川縣的聯絡船上放上鞋子製造投海自殺的假象，但很快遭到警方識破。此時的西口彰，已經化名為「正岡」的教授，並投宿在靜岡的一間旅舍，旅舍的老闆娘喜歡上了西口，並將他招呼進自己的房間，但在幾天過後，錢已經花光的西口，毫不猶豫地殺害了老闆娘及其母親，並持續向東京逃亡。

西口彰在全國四處逃竄，逮捕他的關鍵竟是一名10歲少女

在這之後，西口彰又持續在千葉、北海道、東京與栃木進行詐欺，並在12月29日在東京將一名律師騙出，將他殺害後並奪取約14萬日圓的現金逃逸。他又化名為「川村覺次」的律師，並來到了位於熊本縣的古川家，西口彰在監獄時知道當家的主人古川泰龍，但古川並不記得西口彰的長相，因此開心地將西口引進了家門。

但是古川家年僅10歲的女兒古川琉璃子覺得這名川村覺次越看越不對勁，看起來就長得像是遭到全國通緝的西口彰。她悄悄的將這件事告訴了自己的父母，父母在聽完女兒的話後總算也察覺了不對勁，他們假意讓西口在自己家中留宿一晚，一面向警察通報，1月3日，警察包圍了古川家，察覺到異狀的西口連忙收拾行李準備逃亡，卻與門口待命的警方撞個正著，西口在逃亡78天後終於遭到逮捕。

被稱為「惡魔的化身」，兇惡的連續殺人犯終於伏誅

在護送過程中，西口彰也向警方坦承了罪行，更表示本來打算看情況殺害古川一家，並奪走錢財後逃亡沖繩。這之後，西口彰被依5起殺人案、10件詐欺案以及2件竊盜案起訴，並在1966年判決死刑定讞，並於1970年執行死刑，在判決書上，更稱西口彰是「惡魔的化身」，可見當時這起事件對日本產生的震撼。

事件過後，由於全國13萬餘人的警察甚至比不上一個10歲的少女，讓警察也針對調查方式進行全面的檢討。有鑑於隨著道路交通的發展與普及，犯人更容易進行跨縣的移動，讓案件調查更為困難，為此日本警察廳制定了「廣域重要事件特別搜查要綱」，希望透過將案件指定為「警察廳廣域重要指定事件」的方式，來加強各縣市警察機構之間的聯繫，讓此類案件可以盡快被偵破。

戲劇性的過程，讓案件至今仍被提及

「西口彰事件」無疑是日本戰後著名的事件之一，由於時代因素讓西口能夠在不變裝的情況下逃亡數月，再加上最後由少女指出犯人的戲劇性收尾，也更加提升了這起案件的知名度，成為至今仍會被人提起的奇案。

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