金正恩視察朝鮮無人機展倡取「絕對優勢」　官媒公布武器演示照

朝鮮10月29日舉行「無人航空技術發展-2026」展覽會，朝鮮最高領導人金正恩出席，他在展覽會發表演說，倡朝鮮要在無人機技術領域取得「絕對優勢」。



路透社在10月30日引述朝中社報道，該展覽會的火力展示中包括戰術自殺式無人機、戰術巡航導彈、多用途無人機，以及600毫米多管火箭炮。

朝中社同時發布多張照片，照片中顯示在金正恩出席的展覽上，出現帶有朝鮮標誌的無人機，同時在其他武器展示照片中，拍攝到一架疑似無人機撞上一輛軍用車輛，隨後爆炸起火。

這張合成圖片顯示朝鮮中央通訊社（KCNA）所稱的在「無人機技術發展－2026」展覽期間進行的武器演示，該圖片由朝鮮中央通訊社於2026年10月30日發布。（Reuters via KCNA）

金正恩於展覽會上發表講話，表示鑑於現代戰爭性質的變化，追求無人機技術優勢是「不可或缺的選擇」，同時指在無人武器系統中應用高階人工智能應是朝鮮的首要任務。金正恩曾多次呼籲發展無人機及軍事人工智能，據朝鮮官媒指，金正恩曾於2024年11月下令大量生產自殺式攻擊無人機，並於2025年3月監督配備人工智能的無人機的測試。同年9月，他又將人工智能列為武器現代化的首要任務。

路透社指，此次軍事航空展覽顯示出金正恩推動的軍隊現代化，現可利用無人機和人工智能技術，平壤正從俄羅斯入侵烏克蘭以及世界其他戰爭中吸取經驗教訓。據韓國情報部門指，朝鮮於2024年10月以來，已派遣超過16000名人員協助俄軍作戰，並在無人機、電子戰等領域累積實戰經驗。

這張照片由朝鮮中央通訊社（朝中社）於2026年10月30日發布，照片中朝鮮領導人金正恩出席了一場無人機技術展覽和武器演示。（Reuters via KCNA）

分析人士指，朝鮮展示整排的小型自殺式無人機和類似美國「彈簧刀600」（Switchblade 600）的導彈，顯示朝鮮重視廉價、可大規模生產的武器，可能借鑒烏克蘭戰爭的經驗。

這次的展覽亦是處於朝韓關係緊張之際，自從上個月非軍事區發生地雷爆炸，造成數名韓國士兵受傷以來，雙方爆發爭拗，韓方稱爆炸是由朝方地雷引起的，朝鮮則否認此說法。

金正恩的胞妹金與正本月初表示，將會在10月底前在整個朝韓邊境上恢復反韓宣傳廣播。