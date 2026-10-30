習近平晤德國總統施泰因邁爾　籲德方為中企提供非歧視營商環境

中國國家主席習近平10月30日下午在北京人民大會堂同訪華展開國事訪問的德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會談。習近平指希望德方堅持開放包容，為赴德中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，做大做強中德務實合作。



在會談前，習近平和夫人彭麗媛於人民大會堂東門外廣場為施泰因邁爾和夫人比登本德（Elke Büdenbender）舉行歡迎儀式。施泰因邁爾抵達時，禮兵列隊致敬，兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中德兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響，施泰因邁爾在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。

中國外交部指，習近平在會談時指，當前世界百年變局加速演進，變和亂的一面更加突出，中德作為世界第二、第三大經濟體，對中歐關係發展和世界經濟穩定增長負有重要責任，理應加強溝通和協作，打造平等互利、戰略穩定的合作新範式，對外釋放要開放不要封閉、要合作不要對抗的積極信號。

中國國家主席習近平2026年10月30日下午在北京人民大會堂同訪華展開國事訪問的德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）會談（中國外交部）

習近平稱，希望德方以開放、積極心態看待中國的發展和對華合作，堅持理性、務實、友好的對華政策，堅持相互尊重、平等相待，希望德方堅持開放包容，為赴德中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，做大做強中德務實合作。

他指中方願同德方開展人工智能、綠色低碳、服務貿易、數碼經濟等領域合作，共同提升未來競爭力，為中德合作增維度、添後勁。

他又指中方始終視歐盟為夥伴，中歐關係歷經風雨，合作過程中出現一些問題是發展中的問題、前進中的矛盾，只要堅守夥伴關係定位、秉持平等對話基調，分歧和問題總能得到解決，不會阻礙中歐關係向前發展，希望歐方同中方相向而行，攜手推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

施泰因邁爾表示，過去25年間他8次來華訪問，見證中國的快速發展，每次中國都展現出嶄新面貌。他指德方堅定奉行一個中國政策，對兩國關係前景充滿信心，雙方可以通過對話協商妥處經貿分歧，實現互利雙贏，為世界作出表率。

他又指國際秩序承壓，世界期待中國發揮更大作用，德方願同中方共同肩負起維護世界和平發展的責任，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，維護國際法權威，支持自由貿易和世貿組織規則，反對保護主義，反對打貿易戰。

習近平和彭麗媛當晚在人民大會堂金色大廳為施泰因邁爾夫婦舉行歡迎宴會。