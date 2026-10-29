蜘蛛竟會做夢？德國研究發現蜘蛛睡眠分階段 反應如同人類
撰文：聯合新聞網
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德國一項最新研究發現，蜘蛛不僅會睡覺，睡眠還跟人類一樣分成不同階段，甚至會出現眼睛轉動、肌肉抽動等現象，讓科學家懷疑，也許蜘蛛也可能會做夢。
據Science Daily報道，德國波昂大學（University of Bonn）研究團隊觀察澳洲跳蛛（Portia fimbriata），想了解蜘蛛的睡眠情形。研究人員將牠們分別放進直徑12公分的容器，利用紅外線攝影機連續記錄數天的活動，並透過聲音刺激及睡眠干擾實驗，觀察跳蛛反應。
結果發現，這些跳蛛具有兩種明顯不同的睡眠階段，其中一種與人類的快速動眼期（REM）相似。進入這個階段時，蜘蛛會出現眼睛轉動、肌肉抽動等行為，就像人類睡覺時可能出現的反應。
研究團隊還發現，蜘蛛受到干擾後，會在接下來的休息時間補足睡眠，顯示牠們並非單純停止活動，而是具有受到生理調節的睡眠需求。
不過，科學家強調，蜘蛛出現類似快速動眼期的行為，不代表牠們一定會做夢。由於研究尚未直接測量蜘蛛的腦部活動，目前仍無法確認牠們是否具有與人類相同的睡眠機制。
研究人員希望進一步了解蜘蛛睡眠與學習、記憶之間的關係，也將調查夜間人工照明是否影響牠們的作息。或許未來有一天，科學家真的能解開蜘蛛究竟會不會做夢的謎團。
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