德國左擁中國右抱日本「備胎戰略」充滿矛盾

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）正在中國國事訪問，幾乎同一時間德國總理默茨（Friedrich Merz）先去新加坡而後訪問日本，隨後訪問韓國。這是德國一場精心設計的「雙軌對沖」策略：在避免與中國撕裂經貿基本盤的同時，加速向亞太的盟友靠攏，以完成供應鏈備份與地緣安全佈局。



施泰因邁爾時隔近八年再次訪華，並特意前往安徽（德國汽車與先進製造業在華投資的關鍵樞紐），核心目的是穩定雙邊政治對話通道，傳遞德國「不尋求脫鉤」的訊號，並為深耕中國市場的德國製造業提供政治保護。

作為掌握實權的政府首腦，默茨率領包含工業、科技與國防領域的龐大代表團出訪。他在東京與日方大談高科技防務、無人機研發，甚至釋放考慮加入「全球作戰空中計劃」（GCAP）等信號，推動的是具備實操層面的地緣戰略與供應鏈深度綁定。

2026年10月27日，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier，右）抵達安徽合肥，開始對中國展開國事訪問。（Getty Images）

根據德國聯邦統計局公布的最新數據，2025年中德雙邊貿易額達2518億歐元（約2.21萬億港元），中國重新成為德國最大單一交易夥伴。2026年上半年德企對華新增投資同比增長約三分之一，超過85%的在華德企計畫維持或擴大業務規模。大眾、寶馬、巴斯夫等德國巨頭在華利潤與產能比重極高。德國本土經濟增長面臨高能源成本與轉型瓶頸，若強行切斷對華聯繫無異於經濟自殘。施泰因邁爾訪華正是要維持這個「經濟減震器」的運轉。

但烏克蘭危機爆發後，德國徹底反思了過去在能源上單度押注俄羅斯的教訓，希望建立的「備份體系」： 默茨訪問日本、韓國及新加坡，本質是在落實德國的《印太指導方針》與歐盟的「去風險（De-risking）」戰略。德國急需在半導體、稀土關鍵礦物、AI、新能源電池等關鍵領域尋求「友岸外包（Friend-shoring）」，而日、韓、星正是德國分散地緣政治風險的首選錨點。

但微妙的是，默茨訪日期間宣佈加強軍備合作，探討加入日英意「全球作戰空中計畫」（GCAP）聯合研發戰鬥機，並將日德關係定位為「高級合作夥伴」。他還以「共同價值觀」為名推進安全與經貿安排的表態。兩個二戰戰敗國在軍事合作上如此急切地走向前台，又都選擇性地突出所謂「共同價值觀」、刻意回避戰後國際秩序的軍事約束，這本身就足以讓國際社會保持警覺。

10月28日，德國總理默茨和日本首相高市早苗和在東京首相官邸與企業代表舉行會晤。(Reuters)

默茨在台海問題上還留下了一句「如何落實一個中國政策，由我們自己決定」，試圖在原則問題上製造灰色空間，這種「擦邊」對中德關係沒有任何建設性。

中國社會科學院歐洲研究所研究員趙晨指出，總統和總理同為亞洲卻不同國家的訪問，「在很大程度上表明了德國內部心理的矛盾性和焦慮感」。德國既離不開中國市場（2025年貿易額超2500億歐元（約2.2萬億港元），遠超與日韓新三國之和），又在安全領域尋求與美日體系綁定，試圖構建供應鏈「備胎」。

而事實上，德國這套「備胎戰略」充滿了自我矛盾，甚至可以說是在用政治邏輯對抗經濟規律。但問題沒那麼簡單——是明知不可為而不得不為。

德國的困境不是單純的經濟問題，而是經濟基礎與上層建築的結構性錯位：

第一，能源地基被抽走了。 俄烏衝突後廉價俄氣消失，德國工業用電成本飆升，巴斯夫等巨頭被迫關閉本土工廠轉投中國。「俄羅斯廉價能源+中國龐大市場」這個維持了德國製造業繁榮三十年的模式，被地緣政治硬生生拆掉了半邊。

德國製造・勞斯萊斯：圖為2023年2月28日，在德國柏林附近Dahlewitz的勞斯萊斯德國工廠的裝配線上的BR700-725噴射引擎。（Reuters）

第二，產業競爭力本身在衰退。德國汽車、機械、化工三大支柱行業對華貿易從順差轉為逆差。根據德國經濟研究所（IW）及德國聯邦外贸与投资署（GTAI）於10月發表的最新預測，2026年對華逆差預計突破1000億歐元（約8797億港元），創下歷史新高。 這不是中國「搶」走的，而是德國自己電動化、數位化轉型慢了。大眾2026年營業利潤率預期從4-5.5%砍到最高1%，博世計畫裁員1.3萬。當內部改革觸及既得利益集團成本太高時，對外築牆就成了政治上阻力最小的選項。

第三，安全依附綁架了經濟理性。 德國是北約成員，外交話語體系被美國主導的聯盟框架鎖死。在中美戰略競爭的大框架下，柏林的騰挪空間越來越窄，「去風險」成了執政聯盟內部以及維繫跨大西洋關係的最大公約數。

德國的選擇，本質上是一個出口導向型製造業強國，在地緣政治格局重組中試圖用政治手段彌補經濟競爭力下滑的焦慮反應。它不是不知道這條路走不通，而是在內部改革成本太高、外部安全壓力太大的夾縫中，選擇了一種「政治上正確、經濟上低效」的折中方案——總統訪華穩住經貿基本盤，總理訪日韓新搭建安全網路，兩頭下注，兩邊都不得罪，兩邊也都靠不住。

從歷史唯物主義的角度看，當生產關係（北約安全框架、歐盟內部政治博弈）開始束縛生產力（德國製造業的全球競爭力）時，上層建築往往會本能地通過對外強硬來轉移內部矛盾。德國政界把產業衰退歸咎於中國競爭，恰恰是在回避自身能源政策失誤、創新投入不足、勞動力市場僵化等結構性病灶。

所以說，德國正在經歷一個老牌工業強國在全球格局重組中的結構性陣痛——明知方向不對，但轉身太難，只能一邊走一邊回頭。