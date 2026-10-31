美國中期選舉｜GDP增長強勁難掩通脹高企之苦　共和黨人憂慮選情

美國中期選舉將於11月3日（下周二）舉行。有分析認為，雖然美國經濟增長強勁，但物價同時也高企。這讓共和黨選舉策略師憂慮，民眾感受不到經濟成長的好處，恐讓總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他所屬的共和黨選情處於劣勢。



美國商務部周四（10月29日）發布的預測顯示，美國第三季的實際國內生產總值（GDP）按年增長3.4%，優於市場預期，也創一年來最大增幅。

與此同時，美國聯儲局用來衡量通脹指標的個人消費支出價格指數按月上升3.6%，升幅較上月有所擴大，而0.5%的增幅為六個月來最大。

2026年10月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家社媒平台發文Truth Social宣稱，美國經濟正在咆哮增長，又警示稱如果民主黨人贏得中期選舉將摧毀一切。（Truth Social）

資料發布後，特朗普在自家社媒平台發文宣稱，美國經濟正在「迅速增長」（booming），接著向選民喊話道：「如果愚蠢的民主黨人（Dumocrats）贏得中期選舉，一切都將被摧毀。如果你們要保住這樣的增長，就該投選共和黨！」

不過，皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查顯示，在已經提前投票的選民當中，高達84%將經濟列為本屆選舉最關心的議題。汽油、藥物和其他生活必需品價格飆漲，已成為選民最關心的問題。

共和黨選舉策略師海耶（Doug Heye）告訴彭博社：「選民投票時不會看GDP數字。通脹還是很高，我認為這個數字最終更加重要。它反映了選民對所有日常開銷所產生的挫折感。」

另一名共和黨策略師科南特（Alex Conant）說：「選民更在乎切身感受而不是資料。經濟很強勁，但人們感受不到。」

2026年10月6日，美國俄亥俄州（Ohio），一名婦人在票站為中期選舉提前投票。（Reuters）

不過，也有策略師抱持樂觀。在俄亥俄州為共和黨策劃選戰的韋弗（Mark Weaver）坦言，雖然很少選民會花時間討論GDP資料，但最新消息顯示經濟在持續改善，「選民會明白的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

