中期選舉｜特朗普取消週末兩場造勢活動　堅稱自己「狀態極佳」

美國中期選舉進入最終倒數階段，選情膠着引發各界高度關注。美國總統特朗普（Donald Trump）週四突然宣佈，取消原定於本週末在堪薩斯州與愛荷華州舉行的現場造勢集會。



競選團隊與共和黨全國委員會（RNC）隨後證實，特朗普將把衝刺策略轉向大規模的遠端電話集會（tele-rallies），以此在選前最後階段為全美多州的共和黨候選人拉票助選。

按原定計劃，特朗普準備於週六（10月31日）前往堪薩斯州薩利納（Salina），並於周日（11月1日）轉戰愛荷華州迪比克（Dubuque）。這兩場線下活動現已取消，週五在佛羅里達州舉行的活動預計成為其選前最後一場大型現場集會。

針對取消堪薩斯之行，特朗普在安德魯斯聯合基地向媒體表示，他認為自己「沒有必要非得去堪薩斯州」。儘管該州共和黨參議員馬歇爾（Roger Marshall）面臨民主黨挑戰者的強力競爭，但特朗普堅稱馬歇爾選情極佳，並預測共和黨將在選舉夜迎來強勢大勝。

共和黨全國委員會在聲明中也呼應指出，鑒於共和黨在堪薩斯與愛荷華州選情佔優，因此決定取消原定線下活動。

2026年10月27日，美國德州拉伯克（Lubbock），美國總統特朗普（Donald Trump）出席一場中期選舉競選集會，為共和黨聯邦參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）助選；圖為現場民眾的反應。（Reuters）

特朗普的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（MAGA Inc）透露，隨後將展開密集的「電話集會」攻勢，預計在投票日前覆蓋包括堪薩斯與愛荷華在內的至少19個州，以更密集的頻率進行網上催票。

自10月1日以來，年過八旬的特朗普開啟了高強度的競選行程，已在19個州主持了25場長達一小時以上的集會，主要集中在共和黨基本盤穩固的鄉村與農業地區。連續高強度的公開演講對其身體狀況造成了明顯負擔，週一在密西西比州演講時，特朗普聲音已明顯沙啞，並曾坦言連續演講對聲帶是極大挑戰。

然而，週四在南卡羅來納州為參議員助選返抵華盛頓後，當被記者問及連續數周奔波是否感到疲憊、厭倦旅途時，特朗普表現得十分激烈。他當場斥責這名記者「有病」，堅稱自己「狀態極佳」（I feel perfect），並反唇相譏讓記者「先把自己的體態狀態收拾好，你看起來糟透了」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

