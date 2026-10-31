特朗普政府批准向烏克蘭出售500枚愛國者導彈　未提及交付日期

美國特朗普政府批准向烏克蘭出售500枚「愛國者」導彈，價值總額達21億美元（約164億港元）。



法媒報道，美國國務院周五（10月30日）發聲明說，特朗普政府批准向烏克蘭出售500枚「愛國者」（Patriot）導彈及相關設備，批准方案已提交國會審議。

聲明說：「這次擬議的軍售將提升烏克蘭的綜合防空與反導能力，從而增強它應對當前及未來威脅的能力。」

不過，聲明並未說明這批武器預計何時能夠交付烏方。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

「愛國者」導彈是烏克蘭用於攔截俄羅斯無人機和導彈的最重要武器之一。基輔方面曾多次警告，這款導彈的庫存告急，呼籲美國增加支援。

美國與俄羅斯月初達成柴油供應協議後，美烏之間的緊張關係一度加劇。烏方還指美國限制它使用衛星互聯網服務權限，並停止部分情報共享。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）10月20日在挪威與美國特使會談後，雙方緊張局勢有所緩和。

新華社引述美國國務院聲明報道，烏克蘭已申請採購500枚「愛國者先進能力-3」分段增強型導彈（PAC-3 MSE）及其各類備件和相關後勤支持服務。烏克蘭將利用加拿大、德國和挪威提供的捐款以及歐盟相關貸款來支付此次費用，美國政府不會出資。

本文獲《聯合早報》授權轉載

