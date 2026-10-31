日本安保戰略修改方案出爐　擬維持稱中國「最大戰略挑戰」

多名相關人士10月30日透露，日本政府修訂《國家安全保障戰略》的方案擬對中國維持「最大戰略挑戰」定位，不改用多用於敵對國家的「威脅」字眼。



據共同社周五（30日）報道，日本現行戰略列舉中國軍力增強、對他國經濟脅迫及在東海、南海單方面改變現狀等，稱之為「前所未有的最大戰略挑戰」，與定位為「迫切的威脅」的朝鮮有別。

政府相關人士指出，中國是日本最大貿易對象國，與日本經濟密切相關，很難寫成威脅，預料採取務實應對，並須顧及2008年中日聯合聲明中「互不構成威脅」表述的統一性。惟對中國就歷史問題在國際社會加強批判日本的「認知戰」；日方認為包括稀土等關鍵礦產的對日出口管制在內的形勢惡化的相關內容有必要更新。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時發表講話。（Reuters）

日本政府將按最快11月中旬展開的執政黨磋商結果作最終決定。日方認為，美國正致力與中國構建「建設性戰略穩定關係」，若強化措辭恐引發外交摩擦。

執政聯盟內部對表述亦存溫差：日本維新會建議直指中國活動已成為各國的嚴重威脅，執政自民黨則稱應展現正視現實的局勢認知。