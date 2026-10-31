日本11.1起實施離境退稅　未能及時登機無賠償　中伏位及流程一覽

【日本退稅新制／日本旅遊／消費稅／免稅／退稅／先付後退／機場退稅／成田機場／關西機場】日本將於11月1日起更改旅客退稅制度，由原本在商店內直接辦理退稅手續，改為實施「先付後退制」，即港人日後在當地購物須先支付含稅金額，再在機場或港口辦理登機手續前，獲海關確認完成退稅手續，否則無法退回10%消費稅，另外新制度同步取消透明膠袋及消費額度50萬日圓的上限。

日本海關近月已在機場放置自助退稅機，旅客掃瞄護照後螢幕顯示紅色標示，須到海關區域接受人工檢查；旅客若選用日圓現金退，需在機場專用退款機領錢，若旅客因辦理免稅手續導致未能及時離境，日本方面及航空公司將不予賠償。一文看清日本新退稅制度的流程與須知。



2026年10月22日，東京海關在羽田機場展示自助退稅機，供旅客辦理退稅手續。（影片截圖）

2026年10月22日，東京海關官員示範在自助退稅機掃瞄護照。（影片截圖）

日本為港人熱門旅遊目的地。（資料圖片）

旅客濫用免稅制度日益嚴重 日本政府改用「先付後退制」

目前日本的消費稅（含地方消費稅）為10%，過往旅客在接受退稅的商戶購物時，只要買滿含稅商品5,500日圓（折合約274.5港元），付款時出示旅遊護照，便能即場在店內或安排到商場特定櫃檯，辦理退稅手續。其後職員按程序將貨品放進特定透明膠袋，完成封裝後提醒旅客禁止在當地使用，旅客可選擇將免稅額退回至電子錢包／信用卡，或直接退回日圓現金。

不過，近年日本政府發現，旅客濫用免稅制度的情況日益嚴重，例如2022年便有7名非日本籍人士購買巨額免稅商品，共計約33億日圓（若按當年匯率約1.72億港元），疑將免稅商品留在日本「倒賣」，以圖賺取於消費稅差價，涉及逃避消費稅金額3.4億日圓。最終種種逃稅事件釀成日本政府改用「先付後退制」。

日本政府改用「先付後退制」的變更一覽。（日本觀光廳官網圖片）

機場辦理登機手續前須在自助退稅機掃瞄護照

綜合日本觀光廳消費稅免稅店官網的資料，日本政府今年11月1日起正式實施「先付後退制」，若旅客在商戶購買退稅商品（再無50萬日圓的上限），付款時仍需出示旅遊護照登記，並需保存單據，供離境前辦理免稅手續時使用，同時職員會查詢退款帳戶資料，例如登記信用卡等，也不再使用舊制的透明膠袋包裝商品。

若顯示紅色標示 須到海關區域接受人工檢查

其後旅客在購買退稅商品後的90天內，須到機場或港口的自助退稅機掃瞄護照，屆時若螢幕顯示為綠色標示，即代表海關完成確認，才可辦理登機及托運行李手續。反之若顯示紅色標示，代表旅客必須攜帶退稅商品及單據，前往指定的海關區域接受人工檢查。

先付後退方式Q&A。（日本觀光廳官網圖片）

七座機場提供專用Wi-Fi 助旅客手機線上辦免稅手續

日本客流量較大的機場包括成田機場、羽田機場、關西機場、中部機場、福岡機場、新千歲機場和那霸機場，旅客也可在客運大樓專用Wi-Fi無線網絡覆蓋範圍，透過日本入境電子申報平台Visit Japan Web在線辦理免稅手續。

屆時系統會顯示90天內的合資格購物紀錄，旅客核對沒有問題後可點擊確認，同樣地若系統顯示為綠色標示，即代表海關完成確認，可直接辦理登機及託運行李手續。

選日圓現金退款旅客 需另外在機場專用退款機領錢

需注意的是，選擇日圓現金退款的旅客，完成退稅手續後還要在專用退款機領取現金，即可能再花費一段時間排隊，因此記者建議選擇透過信用卡或電子錢包退款，雖然現時暫無資料顯示相關平台會否收取手續費，但能節省退款時間，避免趕不及辦理登機及託運行李手續。

可退稅商店貼有上述標誌。（日本觀光廳官網圖片）

若辦免稅手續致未能及時離境 日本不予賠償

日本觀光廳提醒，由於申請退稅的旅客需要完成海關查核手續，才可託運行李及登機，建議提早抵達機場。若旅客因自身原因放棄檢查，包括登機前的時間不足，將無法獲得退稅額，反之若旅客因辦理免稅手續及檢查，以致未能及時離境，航空公司和海關不予賠償。

海關按每張單據計算 漏帶一件商品將全單不獲退稅

若旅客在離境前不小心使用部份商品，將如何處理退款？日本觀光廳指，由於海關退款按每張單據的金額計算，同一張單據內的其他商品亦將無法通過查核，即全單不獲退稅。