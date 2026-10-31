日本退稅｜機場恐排長龍？縱橫遊籲購物要三思　東瀛遊或調整行程

【日本退稅新制／日本旅遊／消費稅／免稅／退稅／先付後退／機場退稅／成田機場／關西機場】日本將於11月1日起更改旅客退稅制度，由原本在商店內直接辦理退稅手續，改為實施「先付後退制」，即所有旅客集中在機場退稅，惟一旦因機器問題或排隊旅客人數過多，導致未能在辦理登機手續前完成退稅，將無法退回10%消費稅，引起部份旅客擔心需要提早抵機場。

目前各間本地旅行社的部署不同，例如東瀛遊將視乎團友的購物情況，或會較原定時間再提早1小時抵機場；永安旅遊認為本來已安排團友提早約3小時抵機場，相信退稅時間充裕；縱橫遊則呼籲團友應衡量購買金額，因應登機時間有機會趕不及退稅。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，退稅不是觀光行程的一部份，若因太多旅客輪候導致團友未能完成退稅，並非旅行社的責任。



2026年10月22日，東京海關在羽田機場展示自助退稅機，供旅客辦理退稅手續。（影片截圖）

2026年10月22日，東京海關官員示範在自助退稅機掃瞄護照。（影片截圖）

因旅客濫用免稅制度日益嚴重，將免稅商品留在日本「倒賣」，以圖賺取於消費稅差價。日本政府今年11月1日起實施「先付後退制」，綜合日本觀光廳消費稅免稅店官網的資料，旅客須在購買退稅商品後的90天內，到機場或港口的自助退稅機掃瞄護照完成退稅手續（部份機場提供線上退稅服務），才可辦理登機及托運行李手續，否則將無法退回10%消費稅，引起部份旅客擔心需要提早到機場。

日本2026年11月1日起實施新退稅制度「先付後退制」，防止旅客在境內免稅購物後再轉售商品圖利。（Getty Images）

縱橫遊呼籲︰客人應衡量購買金額 因應登機時間有機會趕不及退稅

縱橫遊常務董事袁振寧表示，旅行社為了確保所有團友順利登機，通常安排團友在航班起飛前2至3小時抵達機場，加上部份日本商戶得悉新措施可能帶來的問題，已推出優惠鼓勵旅客放心購物，例如只要出示旅遊護照便能直接取得5%至10%折扣，因此他強調不會因新退稅制度實施而調整行程。

所以客人需要自己衡量購買金額，因應登機時間，有機會趕不及退稅。 縱橫遊常務董事袁振寧

縱橫遊常務董事袁振寧表示，不會因新退稅制度實施而調整行程。（資料圖片）

東瀛遊主席禤國全指，較原定時間再提早1小時抵達機場，相信是平衡行程與退稅的理想時間。（資料圖片）

東瀛遊︰視團友購物情況 或較原定時間再提早1小時抵機場

東瀛遊主席禤國全指，目前還不清楚退稅實際操作情況，需要視乎團友在日本是否「瘋狂購物」考慮調整行程，例如較原定時間再提早1小時抵達機場，相信是平衡行程與退稅的理想時間，否則安排旅行團過早抵達機場，將會為不必退稅的團友帶來不公。

永安旅遊︰本來已提早約2.5至3小時抵機場 料團友退稅時間充裕

永安旅遊同樣回應指，旅行團通常在航班起飛前約2.5小時至3小時抵達機場，相信團友已有充裕的時間處理退稅手續。

永安旅遊回應指，相信團友已有充裕的時間處理退稅手續。（資料圖片／歐陽德浩攝）

香港旅遊促進會總幹事、愛的家旅遊總經理崔定邦說︰「最終如果太多人輪候未能完成退稅，我不認為是旅行社的責任。」（資料相片）

崔定邦︰若太多人輪候致未能完成退稅 非旅行社責任

香港旅遊促進會總幹事、愛的家旅遊總經理崔定邦指出，旅行社為了配合團友，理應設法提早前往機場，並為他們提供協助，然而退稅不是觀光行程的一部份，也不是每個團友都需要退稅，因此退稅只是個人選擇，退稅成功與否並非旅行社的責任。

最終如果太多人輪候未能完成退稅，我不認為是旅行社的責任。 香港旅遊促進會總幹事、愛的家旅遊總經理崔定邦

旅遊達人項明生過去接受《香港01》訪問曾提到，旅客或起碼排隊1.5至2小時辦理退稅手續。（資料圖片）

退稅手續流程一覽。（日本海關網站圖片）

旅遊達人項明生曾指︰恐排隊1.5至2小時辦理退稅手續

旅遊達人項明生過去接受《香港01》訪問曾提到，由於日本的旅客退稅制度有漏洞可鑽，導致當地政府只能出招解決。當時他估計新措施實施後，旅客或起碼排隊1.5至2小時辦理退稅手續，相信對於熱愛購買藥妝品的旅客影響最大。

日本政府改用「先付後退制」的變更一覽。（日本觀光廳官網圖片）