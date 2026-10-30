日本JR列車飛站300米　ATS列車停止系統未啟動成因待查

日本JR阪和線發生一宗火車事故，一列本應停靠東佐野站的「區間快速」列車未停車而直接駛過月台。據JR西日本表示，司機一時困倦，導致剎車操作延遲，事件中全車約350名乘客無人受傷。同時原本用來防止列車過站的安全裝置（ATS）未有啟動，事故原因有待調查。



據《朝日新聞》10月28日報道引述JR西日本公司指，事故發生於當地時間28日上午7時50分左右，一列從天王寺站開往和歌山方向的「區間快速」列車，在經過東佐野站時未能在指定位置停車，整整超過預定停車點約300米後才停下。

由於當時已完全駛離月台，加上列車無法直接後退返回，因此只可繼續行駛至下一站熊取站。原定在東佐野站下車的乘客，只好在熊取站換乘反方向列車返回。

JR西日本指，當時列車未能及時停車，與司機一時睡意有關，但司機其後接受公司調查時則解釋，自己並「沒有睡著」。

另外列車配備的自動列車停止裝置（ATS），原本能在特定條件下協助防止列車越過停車位置，但事故中該裝置未有啟動。

日本JR阪和線發生一宗火車事故，一列本應停靠東佐野站的「區間快速」列車未停車而直接駛過月台。（影片截圖）

JR西日本目前正調查事故原因，並進一步了解列車過站時的詳細經過。JR西日本對給乘客造成巨大困擾，表示深表歉意，今後將徹底加強指導，以防止此類事件再次發生。

JR西日本亦於今年6月發生同樣事故，當時受颱風影響，加上列車運行時間表混亂，導致一名司機未能獲得充足的睡眠與休息，因感到困倦而延遲制動，最終列車停在超出預定停車位置約250米處。據《朝日新聞》表示，本次事件中，據稱該司機已獲得規定的休息時間。