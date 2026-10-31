日本JR特急列車撞熊出軌　乘客通宵滯留車內

日本JR北海道一列特急列車10月30日晚行駛期間撞倒棕熊後出軌，乘客需要留在車內過夜。事件中無人受傷，但部分列車服務受阻。



北海道文化放送（UHB）31日報道，事發於30日晚上10時50分左右，一列由旭川駛往稚內的佐呂別（サロベツ）3號特急列車，駛至宗谷線天鹽中川至問寒別站路段時，撞倒在路軌上的棕熊。

JR北海道表示，事發後熊隻可能捲入車底，由於現場已經入黑，職員無法即時進行確認工作，於是與車上32名乘客通宵留在車內，等待獵人翌日到場調查。列車保持通電，令車內暖氣可以運作，車廂內的洗手間亦可繼續使用。

獵人於31日早上6時半到場，與JR職員一同調查，發現車底有熊隻，而車頭亦有車輪出軌。涉事列車沒有乘客或職員受傷，他們其後獲安排乘坐的士前往目的地。

圖為2026年10月31日，JR北海道一列由旭川駛往稚內的佐呂別號（サロベツ）特急列車30日晚駛至宗谷線天鹽中川至問寒別站路段時，撞倒在路軌上的熊隻，車頭部分車輪出軌。（日本電視台NTV 截圖）

受到事件影響，宗谷線來往音威子府至稚內的列車全日停駛；來往音威子府至名寄的列車則部分取消。

日本最近傳出多宗列車撞倒熊隻事件，今次涉事的宗谷線曾在26日發生同類事件，當時一列由名寄駛往音威子府的列車在日進至智惠文之間撞倒一隻熊，導致兩班列車停駛。

而在29日下午，一列前往札幌的特急列車於石勝線占冠至新夕張站之間發生同類意外，影響列車服務。