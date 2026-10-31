德國日本加強核融合技術合作　兩國企業簽備忘錄推進共同開發

德國總理默茨（Fedreich Merz）本週訪問日本，10月28日與日本首相高市早苗會談，同意兩國加強核融合合作。德國核融合創新公司Proxima Fusion與兩間日本製造商簽署合作備忘錄，共同開發核融合的關鍵技術，並在德國共同建立超導體材料的生產基地。



2026年10月29日在日本東京，京都聚變工程歐洲區負責人戴爾 （Christian Day） 向視察日本聚變能源新創公司京都核聚變工程總部的德國總理默茨 （Friedrich Merz） 報告情況。（Reuters）

默茨28日與高市早苗會談，雙方發布先進技術合作聯合宣言，將在多個前沿技術領域展開商業開發合作，涵蓋核融合、航太、清潔氫能、量子技術等，強調要結合兩國製造業的優勢。

Proxima Fusion透過新聞稿表示，該公司在默茨訪日期間，分別與日本的核融合技術企業京都融合工程株式會社（Kyoto Fusioneering）及藤倉公司（Fujikura）簽署備忘錄，其中與藤倉公司的合作備忘錄，由默茨及高市早苗共同見證簽署。

2026年10月29日在日本東京，京都聚變工程歐洲區負責人戴爾 （Christian Day） 向視察日本聚變能源新創公司京都核聚變工程總部的德國總理默茨 （Friedrich Merz） 報告情況。（Reuters）

報道指，Proxima Fusion和京都融合工程將合作開發核融合所需的加熱設備及燃料循環技術，而與藤倉公司的合作則將評估在德國下薩克森州（Lower Saxony）設立大型高溫超導帶材料生產基地的可行性。

Proxima Fusion計劃於2030年代初，在慕尼黑郊外完成核融合示範裝置「Alpha」，驗證核融合反應能否產生比投入更多的能量，並於2030年代末興建商業核融合電廠。

2026年10月，德國核融合創新公司Proxima Fusion與兩間日本製造商簽署合作備忘錄（Proxima Fusion）

Proxima Fusion行政總裁肖蒂諾（Francesco Sciortino）表示，全球核融合競賽的勝負將取決於工廠與供應鏈，日本擁有數十年的核融合工程經驗，德國則具備研究與工業製造的優勢，擁有全球領先的仿星器（stellarator）工程技術，透過密切合作，雙方正共同打造一個全新產業，使兩國變得更加安全。