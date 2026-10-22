美以據報擬中期選舉後空襲伊朗　目標鎖定核設施和能源網

《紐約時報》10月21日引述美國官員及其他知情人士報道，美國和以色列已制定出具體計劃，準備在美國中期選舉後對伊朗再次發動攻擊。



報道指，這次的打擊目標可能包括伊朗的能源基礎設施、核子設施、以及飛彈和無人機庫。有官員表示，再來一輪大型攻擊，或許能讓伊朗進入經濟崩潰邊緣，驅使他們在這八個月的戰事作出讓步。

隨着這項軍事打擊計劃的推出，美以兩國軍隊加強軍事演習，派遣戰機飛越伊拉克上空，演練打擊戰術。據官員透露，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於本週在以色列會見總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），雙方就新一輪打擊進行商討。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

報道指，即使戰事重啟，其規模可能不會如今年2月至4月間那麼高強度，而當時的幾輪交火推高能源及通脹水平，亦削弱中東地區的安全局勢，對五角大樓（Pentagon）導彈攔截武器庫存產生威脅。

不過，美國總統特朗普（Donald Trump）對於是否批准此次襲擊，仍然存在不確定性，而他也曾多次否決重啟大規模作戰行動的計劃。

伊朗官員警告，此次若遇襲將會採取強硬報復行動，並揚言將打擊目標擴大。除了商船及能源基礎設施外，亦包括數據中心及海底網絡電纜。他們表示，這場衝突既不會迅速結束，也不會限制於特定範圍內。