特朗普：不會對伊朗用核武與地面部隊 正與俄中談無核化
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月15日表示，美國不會對伊朗動用核武，亦不認為會向伊朗派遣地面部隊，並稱正與俄羅斯及中國商討無核化。
據路透社15日報道，特朗普接受美國新聞頻道Newsmax訪問時作上述表示；Newsmax並報道，他曾與中國國家主席習近平談及無核化議題。
特朗普稱，核軍備競賽令人惋惜，他樂見各方實現無核化，現正分別與俄羅斯及中國對話，又預期中國核武庫將於五年內追上美國。早前有消息稱，美軍已制定新的打擊計劃，其中包括可能使用名為「炸彈之母」（GBU-43/B）的巨型空爆炸彈來打擊伊朗的能源基礎設施和核設施。
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，俄羅斯擁有的核彈頭存量最多，美國次之，中國排行第三；美國現役部署的核彈頭數量則多於俄羅斯。
特朗普發言之際，美俄《新削減戰略武器條約》（New START）今年稍早屆滿。條約2010年簽署，僅曾延長一次，由時任總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同意延長五年；任何新延長均須雙方自願作出行政決定，自願延續條約限制。
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