特朗普稱對美中俄元首峰會態度開放　期待討論無核化問題

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 於10月19日表示，對與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行三方峰會態度開放，期待討論無核化問題。



2026年10月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）離開白宮前往堪薩斯州前，向媒體發表講話。 （Reuters）

美國《華爾街日報》此前報道，克里姆林宮已提議，在下月於深圳舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，舉行這場三方對話，商討烏克蘭問題。

特朗普19日回應相關提問時表示，如果習近平希望會議舉行，他也會同意。他表示，願意舉行三方峰會，但不是為了烏克蘭，稱想談核武和無核化問題，「只要有機會，我都願意就無核化問題舉行會談。」他又稱，「我相信我們還會討論其他問題，例如貿易。」

2026年5月20日，北京人民大會堂，中國國家主席習近平（左）與到訪的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）在歡迎儀式上握手。（Reuters）

特朗普已同意出席下月在深圳舉行的APEC峰會，這將是他今年第二次訪華，也是他今年第三次與習近平主席會晤。他上星期曾向媒體表示，認為與俄羅斯和中國達成無核化協議是可能的，但「不一定非得在今年」。

對於有關三國元首峰會的報道，中國外交部19日回應時稱，目前沒有可以提供的信息。