歐洲民眾抗議生活成本高　示威料蔓延德國　法國嚴防萬聖節騷亂

在歐洲，民眾抗議生活成本高的示威料會在周六（10月31日）蔓延至德國30多個城市，亦在法國捲土重來，法方部署7萬警力嚴防騷亂。



據《衛報》（The Guardian）周五報道，意大利、西班牙、葡萄牙、阿爾巴尼亞及法國近期學潮此起彼伏，部分演成暴力衝突。德國一個性質鬆散的聯盟「Gen Z regelt」號召民眾周六在柏林勃蘭登堡門等地集會，要求增加學校、加強氣候保護及提高房屋開支，反對恢復強制兵役；截至周五已有逾16萬人網上登記，組織者強調抗議絕不容許暴力，柏林將加派1,500名警員。

2026年10月31日，法國巴黎，法國憲兵和警察在凱旋門附近集結，當天工會組織了一場示威遊行。（Reuters）

執政基民盟（CDU）國會黨團成員特羅姆（Alexander Throm）在《德國商報》（Handelsblatt）撰文，稱必須不惜代價阻止法國式場面在德國重演；反對黨綠黨聯合領袖巴納扎克（Felix Banaszak）則警告，預先將青年示威定性為搶掠幫派所為，或反令青年激進化。

法國內政部表示，上周六有41萬人參加遊行，強大的警力部署基本上阻止重演像10月17 日第一波大規模抗議活動中席捲法國各大城市的暴力和搶劫事件。