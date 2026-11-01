美國中期選舉｜5100萬人已提前投票　民主黨選民較共和黨踴躍

美國將於周二（11月3日）舉行中期選舉，據統計，超過5100萬選民已提前投票，關鍵搖擺州的投票率大幅攀升，且提前投票的民主黨選民多過共和黨選民。



美國選舉研究機構佛羅里達大學選舉實驗室周六（10月31日）發出的調查數據顯示，提前投票人潮在參議員選情激烈的州份屬尤其明顯。

截至10月28日，德州（Texas）提前投票者超過700萬人，與2022年同期相比增加50%左右。

2026年10月27日，美國參議院民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在美國德克薩斯州拉伯克市（Lubbock）舉行的中期選舉前集會上發表演說。（Reuters）

在緬因（Maine）、密歇根（Michigan）、北卡羅萊納（North Carolina）和堪薩斯（Kansas）這四州，提前投票者也比四年前增加超過30%；南卡羅萊納州提前投票更踴躍，比2022年同期多了83%。

在有記錄選民政黨歸屬的州，民主黨選民約占提前投票者的44%，明顯高於共和黨的31%。

佛大選舉實驗室主管麥克唐納（Michael P. McDonald）指出，在有種族和族裔統計資料的州，黑人和拉美裔選民的參與度上升；特別是在德州與墨西哥邊境一帶，拉美裔聚居區的投票率尤為強勁。

在佐治亞州（Georgia），截至10月29日，提前投票人數打破了這個州的中期選舉紀錄；在已投票選民中，女性佔56%，男性佔44%。 佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示：「佐治亞州民眾踴躍投票創紀錄，因為他們信任這一選舉制度。」

2026年10月29日，美國科羅拉多州格里利，選舉工作人員正在處理郵寄選票。（Reuters）

不過專家提醒，不能根據這些數據預測選舉結果，因為選民的政黨註冊信息並不能真正反映他們到底支援哪個候選人，而且預計還有數千萬名選民到選舉日當天才投票。

在近期選舉中，共和黨選民往往更傾向於在選舉日當天投票，這可能縮小甚至扭轉民主黨在提前投票階段所掙得的優勢。

此外，提前投票踴躍並不一定代表最終的整體投票率會更高，因為部份選民可能只是比過去更早投出手中選票。

2026年10月28日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）選民正在進行投票。（Getty）

共和黨目前控制參眾兩院，如果民主黨奪回其中一院，就能在立法、預算和政府監督等方面，對任期仍有兩年多的特朗普政府形成更大的制衡；如果共和黨繼續掌控兩院，則有利於特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動後續政策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

