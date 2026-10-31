美國中期選舉｜良十四世已遞郵寄選票　成首位參與世俗投票教宗

梵蒂岡10月30日發聲明宣布，教宗良十四世（Pope Leo XIV）已透過郵寄方式，向家鄉美國芝加哥（Chicago）寄出中期選舉選票，成為史上首位參與世俗民主選舉投票的教宗。



聲明指，首位美國籍教宗「已在芝加哥提交了郵寄選票」，表達了「對公民參與民主進程的權利和義務的信念」。據美媒引述一名研究教宗制度的歷史學家報道，稱良十四世將是首位在民主、世俗選舉中投票的教宗。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）9月28日表示，對於AI人工智能可能毀滅世界的擔憂並非「假新聞」，應予以重視。(Reuters)

本名Robert Francis Prevost的良十四世自2025年5月就任教宗，仍保留美國公民身份，為芝加哥郊區新萊諾克斯（New Lenox）選民，這次選票涵蓋伊利諾伊州（Illinois）參議院、州長、眾議院及地方選舉。

2026年10月13日，意大利羅馬，教宗良十四世（Pope Leo XIV）抵達傑梅利醫院，準備接受切除肺結節手術。（Reuters）

良十四世與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾在伊朗戰事、移民政策上立場分歧，雙發多次隔空交火。根據相關記錄顯示，良十四世曾在兩黨初選及總統大選均有投票紀錄，長期關注家鄉州政務。