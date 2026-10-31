美國中期選舉｜特朗普改口恢復週末集會 堅稱自己「狀態極佳」
撰文：韓學敏
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美國距離中期選舉投票日僅五日，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）原文在10月29日取消堪薩斯州及艾奧瓦州兩場中期選舉競選集會，但他翌日改口恢復舉行。
據《衛報》（The Guardian）周五（30日）報道，共和黨全國委員會（Republican National Committee）宣布取消時稱在兩州選情穩健，總統將改以19場電話集會（tele-rallies）拉票；但集會周五即重新編入行程，與周六舉行的19場電話集會並行，後者涵蓋阿拉斯加、密歇根、內布拉斯加、俄亥俄、德薩斯及南卡羅萊納等參議院選情激烈的州份。
下週中期選舉被視為對特朗普的公投，其任內支持率持續下滑，民主黨有意借生活成本不滿奪回國會兩院。《衛報》與哈里斯（Harris）民調顯示，生活成本及政府腐敗是選民首要關注。堪薩斯州96年未選出民主黨參議員，惟現時兩黨差距甚微；艾奧瓦州州長及參議員選戰民主黨略佔上風。
特朗普堅稱不到堪薩斯，是因堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）選情大好，又揚言共和黨周二晚會大獲全勝；路透社記者追問是否厭倦全國奔波，他反攻擊對方「身材走樣」，又稱提問令人作嘔。
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