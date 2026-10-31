美國中期選舉｜特朗普改口恢復週末集會　堅稱自己「狀態極佳」

美國距離中期選舉投票日僅五日，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）原文在10月29日取消堪薩斯州及艾奧瓦州兩場中期選舉競選集會，但他翌日改口恢復舉行。



據《衛報》（The Guardian）周五（30日）報道，共和黨全國委員會（Republican National Committee）宣布取消時稱在兩州選情穩健，總統將改以19場電話集會（tele-rallies）拉票；但集會周五即重新編入行程，與周六舉行的19場電話集會並行，後者涵蓋阿拉斯加、密歇根、內布拉斯加、俄亥俄、德薩斯及南卡羅萊納等參議院選情激烈的州份。

2026年10月30日，美國總統特朗普在佛羅裡達州代托納海灘海洋中心舉行的中期競選集會上與觀眾互動。（Reuters）

下週中期選舉被視為對特朗普的公投，其任內支持率持續下滑，民主黨有意借生活成本不滿奪回國會兩院。《衛報》與哈里斯（Harris）民調顯示，生活成本及政府腐敗是選民首要關注。堪薩斯州96年未選出民主黨參議員，惟現時兩黨差距甚微；艾奧瓦州州長及參議員選戰民主黨略佔上風。

特朗普堅稱不到堪薩斯，是因堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾（Roger Marshall）選情大好，又揚言共和黨周二晚會大獲全勝；路透社記者追問是否厭倦全國奔波，他反攻擊對方「身材走樣」，又稱提問令人作嘔。