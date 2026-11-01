駐日美軍沖繩違宵禁令酒後駕駛被捕　體內酒精含量超標2倍以上

綜合日媒10月31日報道，沖繩縣警方在沖繩市逮捕一名駐紮在漢森營的美國海軍陸戰隊下士，21歲的卡多納（Kalvin Montoya Cardona），他涉嫌違酒後駕駛被捕。由於早前那霸市發生一宗涉及另一名海軍陸戰隊員的搶劫殺人案，美軍對所有駐沖繩美軍軍人實施宵禁，禁止他們每晚零時至早上5時外出。據縣警稱，這名下士體內酒精含量超標2倍以上，被截查時車上共有兩名乘客，據信均為美軍士兵。



綜合共同網和《琉球新報》報道，據沖繩警署稱，一名目擊者於31日凌晨零時15分左右報案稱發生一宗交通意外後不顧而去事件。

2021年10月24日，日本沖繩縣，民眾在南部宜野灣市參觀美國海軍陸戰隊普天間基地。（Reuters）

警方在趕往現場途中，發現美軍下士駕車返回現場。

警方其後對該下士進行酒精測試，結果顯示其體內酒精超標，因此當場將其逮捕。車內當時還有另外兩人。

下士駕駛的車輛與涉嫌肇事逃逸的車輛特徵相似，警方正調查車輛是否與肇事逃逸事件有關。

一名美國海軍陸戰隊員，巴拉德（Devin Jacob Ballard）因涉嫌於10月3日謀殺並搶劫一名日本女子而被起訴。

20歲的巴拉德駐紮在普天間美國海軍陸戰隊航空站，他因涉嫌在沖繩那霸市一間酒店殺害39歲的屋宜杏奈而被捕。

駐沖繩美軍最高負責人、沖繩地區協調官沃森（Benjamin Watson）10月6日下令，自10月9日起，對所有駐沖繩美軍人員實施為期30天的外出限制，每日零時至凌晨5時禁止外出。