駐沖繩美軍實施30天宵禁　應對士兵涉劫殺風波

日本沖繩一名美軍士兵涉嫌搶劫殺人的案件，在激起當地民眾及日方強烈不滿後，駐沖繩美軍最高負責人、沖繩地區協調官沃森（Benjamin Watson）10月6日下令，自本月9日起，對所有駐沖繩美軍人員實施為期30天的外出限制，每日零時至凌晨5時禁止外出。



2026年10月5日，駐日本沖繩的美軍士兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）因涉嫌搶劫殺人，自警察局移送到檢察機關。 （Kyodo/via REUTERS）

日本共同社報道，駐沖繩美軍將於7日中午至9日中午暫停日常勤務。在此期間，軍人不得在非執勤時間到基地外活動，在基地內外均不得飲酒。

本月4日，沖繩縣警方逮捕20歲美軍士兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）。他隸屬駐紮在美軍普天間基地的美軍海軍陸戰隊。他涉嫌於當地時間3日凌晨，在沖繩縣那霸市一家酒店殺害一名日本女性，並搶走受害人的錢包等物品。

2026年10月5日，日本東京有民眾在首相官邸外示威，抗議日前沖繩縣有美軍士兵涉嫌搶劫殺人。（Reuters）

日本政府4日就此案向美方提出強烈抗議，要求美方全力配合調查，並採取措施防止此類案件再次發生。

新華社報道，長期以來，駐日美軍犯罪事件頻發，其中不乏強姦、殺人、搶劫等惡性案件。統計顯示，僅2025年，沖繩縣警方處理涉及駐日美軍及其相關人員的刑事案件即超過100宗。