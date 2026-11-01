《律政可人兒》Selma Blair大鬧機艙兼傷人惹官非　拍片公開道歉

《律政可人兒》（Legally Blonde）、《天魔特攻》（Hellboy）系列女星茜瑪芭雅（Selma Blair，又譯莎瑪貝雅）10月中坐飛機從洛杉磯飛往紐約途中突然失控，在機艙內毆打機組人員，甚至咬傷另一人，更一度企圖在飛行中強行拉開艙門，她其後被捕兼惹官非。事隔超過半個月後，茜瑪芭雅首度就事件開腔，向外界致歉。



天空新聞（Sky News）10月31日報道，茜瑪芭雅30日在Instagram上載影片，稱自己在10月11日之後都一直保持沉默，大家值得直接聽到自己的表態，並為此延誤多時致歉。

茜瑪芭雅稱，事件仍處於法律程序，自己遵照律師要求，不會談及當天發生的事情。她表示自己嚴肅看待有關問題，強調自己無意傷害或恫嚇他人，因此向對自己感到失望、遭傷害、恫嚇、受驚的人士表示歉意。

她同時感激外界對自己的支持和愛護，並提到當時同行的輔助犬Scout非常健康。

Selma Blair涉嫌在10月11日於飛機上暴走，打傷兩名機組人員，抵達後被制服時再踢傷警員及護士，結果惹上官非。（Getty Images）

現年54歲的茜瑪芭雅在2018年證實患上多發性硬化症（Multiple Sclerosis, MS），並在5年前引入輔助犬Scout。

Selma Blair曾出演《律政可人兒》《天魔特攻》等知名影視劇：

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茜瑪芭雅的「暴走」事件發生於10月11日，搭乘達美航空（Delta Air Lines）從洛杉磯飛往紐約途中突然失控，在機艙內打傷兩名機組人員，甚至企圖在飛行中強行拉開艙門。飛機抵達後，一名警員將茜瑪芭雅綁在擔架時，遭對方踢傷臉、頸和胸部；另一名運送茜瑪芭雅的護士則報稱胸部被踢傷。

事發後，茜瑪芭雅被控兩項二級襲擊罪，在紐約皇后區法院出庭時否認控罪。法官批准她補釋後審，明年1月再次應訊。