奧特曼稱個人電腦裝RAM太浪費　應集中在AI數據中心　網民批自私

全球記憶體（Random Access Memory，RAM）供應因人工智能（AI）熱潮而陷入短缺，相關零組件的價格大幅漲幅。OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）10月29日談及個人電腦記憶體需求時，稱每個人都在個人電腦上裝記億體運行AI模型的主張，是對有限資源的浪費，因此應集中在AI雲端數據中心。有網民質疑此舉會否導致私營AI科企有過多的影響力，也有人批評奧特曼自私自利，只是為了悍衛目前的商業模式。



奧特曼29日接受YouTube頻道「Cheeky Pint」的節目訪問時說，許多人想要在本地運行AI模型，而不是把剩餘的AI晶片集中在超大規模數據中心，但這種做法不利最大效度利用有限的記憶體資源。

據美國科技新聞網「未來主義」（Futurism），不少民眾希望在本地端進行AI推論，認為隨着開源模型普及，未來便能直接在個人電腦上運行AI，不再需要仰賴數據中心的設備。

奧特曼在訪問中強調，從全球分配的角度來看，讓每個人都把世界上有限的記憶體閒置在個人電腦，是非常糟糕的情況。他表示：「如果你要應對這種資源高度受限的環境，你肯定希望最大限度地利用雲端資源。但不知為何，很多人的直覺卻恰恰相反。」

報道指，本地端進行AI推論的概念，從根本上動搖用戶須依賴OpenAI等AI科企提供雲端服務的概念。因此，奧特曼實際上捍衛其公司的商業模式。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

奧特曼的言論在Reddit上的個人電腦遊戲社群引起巨大反彈，除了被批評「自私自利」，還有網民質疑當記憶體資源集中至雲端數據中心，消費者未來是否更依賴雲端。一名用戶說：「（我認為）以盈利為唯一目標的私營公司不應作出影響絕大多數民眾的重大決策，但或許我（的想法）是異端。」