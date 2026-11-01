美國佛州女子揚言行刺特朗普被捕　辯稱只是「開玩笑」

美國佛州一名21歲女子奧爾布羅（Allison Albro），因在社交媒體揚言將在總統特朗普（Donald Trump）集會上行刺而被捕，她後向警方供稱其言論「顯然是開玩笑」，並稱自己並無持有槍械。



據當地傳媒WESH 2新聞報道，特朗普周五到佛州代托納海灘（Daytona Beach）為共和黨州長候選人當勞斯（Byron Donalds）拉票。奧爾布羅前一晚在網上發布自己的照片，稱明天將會去集會用自己的Glock手槍行刺。

根據法庭文件，帖文引起聯邦調查局及特勤局注意，沃盧西亞縣（Volusia County）警長辦公室隨後獲通報。女子被控書面威脅殺人，以及非法使用通訊設備協助犯罪。

文件指，執法人員到她的住所時，她哭訴知道對方為何到來，又說母親就帖文致電她，她已把帖文刪除。她說自己不喜歡特朗普，但不會開槍射任何人，又稱並無Glock手槍，亦不喜歡槍械。警方搜查住所，沒有發現任何槍械或武器。

警長奇特伍德（Mike Chitwood）周五公布拘捕消息，並在警方社交平台警告不會容忍暗殺總統的威脅，又勸告任何想發同類「玩笑」的人再三思。貼文24小時內獲轉發約兩萬次。