特朗普控《華爾街日報》誹謗索780億　法官駁回　不准重新起訴

美國聯邦法官周六（10月31日）駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次針對《華爾街日報》及傳媒大亨默多克（Rupert Murdoch）提出的100億美元（約780億港元）誹謗訴訟。



綜合法新社和路透社報道，佛羅里達州南區聯邦地區法院法官蓋爾斯（Darrin Gayles）星期六（10月31日）裁定，特朗普未能證明報社在報道他涉嫌向已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）寄送生日賀信時，存在實際惡意。

法官駁回特朗普修改後的訴狀，並禁止他再次修改起訴書，意味着這起案件無法在該法院重新提起。

媒體大亨默多克（Rupert Murdoch）是包括《華爾街日報》及霍士新聞等眾多媒體的擁有者，其中霍士新聞向以立場保守著稱，近4年更因「偏袒」特朗普而遭至不少非議。（Getty）

蓋爾斯指出，特朗普兩次提告均未能證明被告存在「實際惡意」。法官強調，《華爾街日報》在刊登報道前進行了周詳調查，記者也曾向特朗普及其他官員尋求回應。

特朗普律師主張，報社應在特朗普否認與賀信有關後撤回報道，但法官認為，這不符合誹謗案所要求的實際惡意標準，也有違美國憲法第一修正案。

《華爾街日報》去年7月報道，特朗普據稱在2003年向愛潑斯坦寄送一封附有裸體女性素描的生日賀信。特朗普否認曾撰寫有關信件，並向報社及其母公司新聞集團創辦人默多克索賠至少100億美元。

美國眾議院監督委員會去年公布一份據稱是特朗普所寫的賀信副本，內容包括署名「唐納德」和「傑弗里」的對話，以及祝願彼此擁有更多「美好秘密」的字句。

這起事件使特朗普與愛潑斯坦的關係再次受到關注。特朗普的名字多次出現在愛潑斯坦相關文件中，但他否認任何不當行為，也未因這起案件受到刑事起訴。

文章獲《聯合早報》授權轉載

