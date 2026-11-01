美國中期選舉｜民主黨塔拉里科擅用聖經批特朗普　德州成關鍵議席

美國中期選舉臨近，向來是共和黨鐵票倉的德州（Texas）如今正迎來一場勢均力敵的參議院選戰。37歲的民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）在民調中一直輕微領先德州總檢察長、共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton），有機會打破民主黨三十多年（上次勝選是1988年）未能贏下德州參議員席位的困局。



塔拉里科的競選標誌特色，是將個人政見與基督信仰結合。他自幼信奉基督教，外祖父是牧師，自身亦修讀神學碩士，曾引述聖經經文批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的移民與扶貧政策，強調不能一面敬拜上帝、一面苛待移民與窮人。

塔拉里科曾在清談節目中表示：「聖經告訴我們，你不能既愛上帝又恨人。你不能既愛上帝又虐待移民。你不能既愛上帝又壓迫窮人。你不能既愛上帝又欺凌被社會遺棄的人……我從小就被教育，在鄰居的臉上，我們能瞥見上帝的面容。《馬太福音》25章清楚地告訴我們基督徒，我們將如何受審判，以及我們如何透過餵飽、飢餓的陌生人、醫治病人、飢餓的人、耶穌而得救。」

「我常常想，如果耶穌來到美國參議院，他會怎麼做。我想他會對參議員們說：『遠離我吧！我飽受飢餓，你們卻削減了我的食物補助；我生病了，你們卻把我從醫療補助計劃中除名；我是個陌生人，你們卻把我和我的家人驅逐。然後我想他會掀翻美國參議院大樓內那些豪華的辦公台，染紅要求參議員們照顧好所有的鄰居，尤其是那些最弱勢的族群。 民主黨德州參議員候選人塔拉里科

塔拉里科在德州眾議院四屆任期內，推動多項跨黨派法案，主張反腐改革、限制議員股票交易、設立任期上限。

不過，因關於性別、墮胎的爭議言論，塔拉里科正成為共和黨攻擊的靶心，對手帕克斯頓更是幫他起了一個綽號「塔拉怪咖」（Talafreako），惟塔拉里科推出印有「我是塔拉怪咖」（I'm a Talafreako）的T恤，化攻擊為競選素材，反擊帕克斯頓醜聞纏身、是「美國最腐敗政客」。

當前民主黨佔據參議院47席位，而共和黨掌握53席的多數，若民主黨想在特朗普餘下任期奪得參院主導權，需要在德州這類深紅州搶下議席。最新民調顯示，塔拉里科的支持率為47.6%，帕克斯頓的支持率為44.7%。