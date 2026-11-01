韓華簽2.69億美元訂單 為美軍建造中型登陸艦 料部署印太等海域
撰文：劉耀洋
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韓國韓華集團（Hanwha）旗下的「韓華防務美國」公司（Hanwha Defense USA）11月1日表示，它們與海事服務公司Tote Services簽署一份價值2.69億美元（約21億港元）的訂單，為美國海軍建造一艘中型登陸艦。
路透社1日報道，「韓華防務美國」公司在聲明表示，該中型登陸艦排水量為2,687噸，艦長100米，建成後將主要用於包括印太地區在內的爭議海域執行軍事行動。
擬建的中型登陸艦將在由韓華擁有的美國費城造船廠建造，是公司於2024年收購該造船廠以來，後者首度接獲的國防造船訂單。
公司表示，這份合約意義非凡，因為它表明該造船廠不僅有能力建造商船，還能為美國海軍建造艦艇。
韓國《中央日報》引述「韓華防務美國」行政總裁庫爾特（Michael Coulter）指，公司自2024年收購該造船廠以來，對其員工隊伍和技術進行了大量投資，為向美國海軍和其他聯邦客戶建造艦艇鋪平道路，公司期待與Tote Services合作，確保按時按預算交付項目。
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