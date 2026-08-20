料引進K9A2自行榴彈炮取代M777　美軍將採購韓國韓華防務MTC火炮

【軍事】據美國「戰區」網站8月18日報道，美國陸軍已選擇韓國韓華防務美國分公司（Hanwha Defense USA）進入其「移動戰術火炮」（MTC）項目的下一階段。美國陸軍選擇了該公司推出的K9A2輪式155毫米自行榴彈炮，用於取代陸軍現役的牽引式155毫米M777榴彈炮。



美軍計劃採購至少6門，至多18門K9A2輪式自行榴彈炮。這意味着美國陸軍終於列裝52倍徑的155毫米火炮。不過美國陸軍也明確表示，選擇韓華防務美國公司推進MTC項目並不保證一定會列裝K9A2。

韓華防務公司K9A2輪式155毫米自行榴彈炮。（X@K9TeamThunderUK）

韓國韓華防務公司推出的K9A2輪式155毫米自行榴彈炮

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美國陸軍在新聞稿中稱：「美國陸軍今天宣佈與位於維珍尼亞州阿靈頓的韓華防務美國公司達成協議，為移動戰術火炮項目開發原型，該項目是陸軍持續轉型和遠程火力現代化工作中的關鍵優先事項。該協議根據其他交易授權（10 U.S.C. 第4022條）通過競爭性方式授予，為固定價格合同，將為陸軍提供多達18套輪式自行榴彈炮系統，用於快速原型製作、測試和士兵試驗，預計執行周期約為四年。該合同金額為100,302,961美元，累計總面值為262,903,274美元（約21億港元）。」

美國陸軍的新聞稿沒有明確提及此次選中的型號是否為K9輪式榴彈炮（K9MH）——也被稱之為K9A2型自行火炮。但韓華防務美國公司已在其自己的新聞稿中確認了幸好。

該公司在今年3月也曾宣佈這將是其參加MTC競標的方案。美國萊茵金屬公司、BAE系統公司、通用動力地面系統公司和埃爾比特系統美國公司也曾參與競爭。

美國陸軍表示，協議規定韓國方面將交付6套MTC原型系統，並可選擇再增加12套，使初期交付數量達到18套（一個炮兵營）規模。美軍士兵們將在系列作戰試驗中使用這些平台，以評估其在真實作戰條件下的性能、可靠性和保障性。

K9MH由韓華早期的履帶式K9設計發展而來，K9系列火炮是一款全球暢銷火炮，在韓國以及澳洲、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、印度、挪威、波蘭和土耳其服役。履帶式和輪式的K9均採用相同的52倍徑155毫米火炮。

與之相對的，美軍步兵部隊的現役M777型155毫米火炮的炮管為39倍徑。

2025年8月27日，菲律賓和澳洲軍隊在實彈演習中發射M777榴彈炮。（Reuters）

韓華稱K9MH的最大射程略超過37英里（60公里），而M777的標稱最大射程，即便使用特種彈，也不足20英里（約32公里）。

「戰區」網站表示，作為自行榴彈炮，8×8底盤的K9MH還具備集成機動性的優勢，而牽引式M777需要單獨的車輛將其從一地運至另一地。根據韓華官網介紹：「其進入/撤出陣地時間少於30秒，可實現『打了就跑』戰術。」

美國陸軍至少自2019年以來一直在積極探索用新型輪式自行榴彈炮取代M777的想法，並曾進行過多種設計的射擊對比。但在歐陸戰爭爆發以後，換裝M777變得非常急迫——在俄烏衝突期間，俄軍使用巡飛彈和其他反火炮手段大量摧毀了M777型牽引式火炮。

美國陸軍至少開始承認自身火炮存在諸多問題。美國陸軍部長丹德里斯科爾（Daniel P. Driscoll）在今年早些時候的眾議院撥款委員會聽證會上這樣說：

看看烏克蘭戰場上任何一方（的炮兵武器），真的很難快速機動並準備好火力……「帕拉丁」（M109最新A6和A7變型的代號）在速度上無法勝任。

不過美國陸軍也明確表示，選擇韓華防務美國公司推進MTC項目並不保證一定會列裝K9A2。

當下，美軍是西方陣營裏唯一一個沒有大規模列裝52倍徑155毫米火炮的陸軍。MTC項目是更大的「自行榴彈炮現代化」（SPH-M）項目的一部分，美軍過去30年時間裏一直想嘗試換裝新型履帶式自行榴彈炮，以取代古老的M109系列，但均未成功。

其中包括先進的XM2001「十字軍戰士」，該計劃於2002年因成本不斷增加而被取消。陸軍還在2024年取消了在其「增程火炮炮兵」（ERCA）計劃下開發的較新的XM1299。XM1299採用58倍徑155毫米火炮，演示射程達40英里（約64公里）。陸軍此前曾表示，炮管長度帶來了技術挑戰，導致該計劃下馬。

「戰區」評論表示：

今天的宣佈也是韓國國防工業的又一次重要勝利，近年來韓國國防工業在全球出口方面取得了重大進展。尤其是波蘭，已成為韓國武器出口的巨大客戶，包括K9的多種型號。在美國陸軍MTC項目中的進一步進展，可能為韓華進入美國市場提供重要通道。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】