韓華集團據報考慮向菲律賓等國家出售反艦導彈

中國宣布制裁韓國造船巨頭「韓華海洋」旗下5間美國子公司之際，外媒10月14日報道，「韓華海洋」母企韓華集團（Hanwa Group）正考慮向菲律賓等沿海國家推銷其研發中的CTM反艦彈道導彈。



軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）14日稱，韓華集團一名公司代表出席本月舉行的美國陸軍協會年度會議（AUSA 2025）時透露上述消息，並指購買反艦導彈的潛在客戶包括歐洲沿海國或菲律賓等島國。

韓華集團表示，CTM-ASBM反艦彈道飛彈打擊範圍可達160公里，並將配備整合式導引頭，預計將於2028年開發完成。報道引述公司一名代表透露，其專有的導引頭設計可以準確瞄準海上艦艇。

2025年3月25日，澳洲維多利亞州，韓國韓華集團研發的導彈在當地舉行的航空航天及國務展覽會上展出。（Getty）

網站分析指，隨着菲律賓重新將軍事現代化重點放在遠程精確火力，以應對中國在南海的軍力部署，韓華集團有意在這方面助菲方一臂之力。

中國商務部在報道釋出同日，宣布因應美國對中國海事與造船業推動「301調查」，決定對韓華海洋旗下5間子公司實施反制，禁中國境內組織與個人與其交易。