波蘭憲政危機蔓延　駐華大使請辭掀跟進潮：國內政局動盪難再履職

波蘭親總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的右派勢力和親總理圖斯克（Donald Tusk）的中間派為爭奪憲法法院控制權引發憲政危機，波蘭駐華大使古天衛（Jakub Kumoch）和駐羅馬尼亞大使Pawel Soloch於10月31日先後以國內政局動盪相關原因請辭，二人均和右翼反對黨法律與公正黨（PiS）關係密切。



德新社（DPA）10月31報道，古天衛當日在社交媒體X宣布辭職，並表示：「鑑於波蘭國內局勢，我認為我已無法繼續擔任波蘭大使一職。」

對此，波蘭現任外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）在古天衛的帖文下留言，批評後者有欠專業，並指他不再代表波蘭。

古天衛宣布請辭後數小時，Pawel Soloch也以類似理由跟進宣布辭職。他直言：「鑑於有人企圖非法接管憲法法院，我認為我無法繼續擔任波蘭駐羅馬尼亞大使。」

2026年10月31日，波蘭華沙，示威者揮舞著波蘭國旗，表達對政府有關憲法法院行動的反對。（Getty）

據報道，這兩名外交官都曾在出身於法律與公正黨的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）麾下工作，古天衛曾是杜達的外交政策顧問，Pawel Soloch則在其任內擔任國家安全局7年。

波蘭憲法法院院長斯維恩奇科夫斯基（Bogdan Święczkowski）及副院長索昌斯基（Bartłomiej Sochański）周五（10月30日）突遭最資深法官科爾溫—彼奧特羅夫斯卡（Anna Korwin-Piotrowska）停職，並宣布由她暫時接掌法院，引發憲政危機。

斯維恩奇科夫斯基於斯維恩奇科夫斯基執政時期獲任命，被指利用院長權力，阻止現屆國會多數選出的法官就任。圖斯克政府認為這是恢復法治的必要行動，右派陣營則稱此為「政變」。