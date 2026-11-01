貝安德：對就英國販賣黑奴史致歉持「開放態度」　惟拒金錢賠償

英國首相貝安德（Andy Burnham）10月30日表示，對以英國國家名義就歷史奴隸制正式道歉持開放態度，標誌英國政府對此政策轉向。此番言論適逢英王查理斯三世（King Charles III）下周將在英聯邦峰會演說，白金漢宮表示，查理斯將在演講中直面這段歷史。



貝安德10月30日在《衛報》撰文稱，英國應正面承認奴隸貿易的歷史傷害並展開對話，並稱：「傾聽各界要求英國政府作出正式道歉的呼聲，將是這項工作的重要一環，我對此持開放態度」。

但他表示，今日英國人無須為不同年代、不同法律下的歷史罪責負責，主張透過貿易、經濟合作、債務減免、能源轉型、女性教育及減貧等方式，重建英聯邦關係並促進共同繁榮。

據路透社（Reuters）及英國廣播公司（BBC）周六報道，白金漢宮表示，查理斯周二將在安提瓜和巴布達舉行的英聯邦政府首腦會議上演說，以「毫不迴避的坦誠」及「由衷的哀傷」論及奴隸貿易遺痛。

資料圖片：三角貿易路線示意圖。（WikiPedia）

15至19世紀，英國估計販運320萬非洲人橫渡大西洋。加勒比海各國領袖料在峰會力促賠償，多以債務減免、發展融資等形式提出；安提瓜和巴布達總理布朗（Gaston Browne）歡迎其務實協助提議，惟稱加勒比的賠償公義立場不變。

查理斯正接受癌症治療，此行已到訪巴哈馬及圭亞那，周二發表演說，王后卡米拉同行；發言人強調道歉與否屬政府決定，英王不宜涉足政策。