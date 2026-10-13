貝安德：英空軍基地恐襲未遂案　幾乎肯定由伊朗革命衛隊指使

針對英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近上月破獲的恐襲未遂案，英國首相貝安德（Andy Burnham）於10月12日表示，幾乎可以肯定是由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指使。



英國外交部網站同日公布，英國、美國、澳洲等29國當天發表聯合聲明，認可英方關於伊朗涉及費爾福德皇家空軍基地事件的評估，指責伊朗針對有關國家及其夥伴實施襲擊，「包括策劃致命襲擊、縱火、蓄意破壞、網絡攻擊及其他混合行動」。



2026年9月28日，英國首相貝安德（Andy Burnham）在利物浦出席工黨年度大會。（Reuters）

貝安德在國會表示，根據當局評估，今次事件極有可能由伊朗策劃，幾乎可以肯定是由革命衛隊指使。他強調，絕不容此類威脅在英國發生，當局將嚴厲打擊伊朗的犯罪網絡、堵截其資金來源，並將進一步實施制裁，從而削弱伊朗及革命衛隊傷害英國的能力。

英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）表示，此案料由一名居住在伊朗的人士幕後主使。路透社報道，馬曼婷並未透露此人姓名。

英國外交大臣文立彬（Ed Miliband）表示，他已召見伊朗駐英大使。此外，英國外交部宣布對兩名伊朗公民實施制裁。英國方面表示，其中一人是革命衛隊反間諜行動的負責人，另一人是伊朗犯罪組織的成員。