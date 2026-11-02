俄羅斯拘未成年疑犯　涉莫斯科景點企圖恐襲案

莫斯科南部著名景點「察里津諾博物館保護區」（Tsaritsyno Museum-Reserve）於10月31日接獲恐襲情報威脅。俄羅斯媒體11月1日報道，聯邦安全局（FSB）當日通報，該部門與國民近衛軍、內務部和偵查委員會聯合核查了來自美國執法機關的情報後，俄羅斯一名未成年公民被拘捕。



圖為2026年11月1日，在俄羅斯莫斯科南部的著名景點「察里津諾博物館保護區」（Tsaritsyno Museum-Reserve）。（Reuters）

俄聯邦安全局（FSB）的通報說，被捕疑犯曾在短視頻平台發布個人照片，畫面中其身穿戰術服裝，頭戴蒙面頭套、帽子、眼鏡和耳機，手持一件類似自動武器的物品。他還發布了在察里津諾博物館保護區拍攝的照片，並配文「我找到了一個地方」。

通報指出，執法人員在被疑犯住處查獲上述衣物和配飾，在其通訊工具中發現，其用於發布恐嚇內容的短視頻平台賬號、在即時通訊應用程式上訂閱的「新納粹」頻道，及有大量與恐怖襲擊、大規模殺戮和其他暴力行為相關的搜索記錄。

2026年11月1日凌晨，俄羅斯警方封閉察里津諾博物館公園。（影片截圖）

俄方表示，感謝美方提供有關情報。

10月31日，俄聯邦安全局（FSB）根據美方情報，稱莫斯科有可能發生恐襲。美國駐俄大使館同日在社交媒體發布安全警告稱，莫斯科察里津諾博物館保護區存在可能造成重大人員傷亡的威脅，建議遠離該區域，避免前往人群密集場所。