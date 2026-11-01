俄羅斯接獲美國大使館通報恐襲情報　莫斯科南部著名景點暫時封閉

俄羅斯聯邦安全局（FSB）10月31日表示，經美方既定夥伴渠道接獲情報，莫斯科正有人策劃恐怖襲擊，當局已採取應對措施。



據路透社周六（31日）報道，美國駐俄大使館得悉莫斯科南部察里津諾博物館保護區（Tsaritsyno Museum Reserve）周六可能發生造成大量傷亡的事件，華府正與俄方協調。警報呼籲民眾避開該區、遠離人群，保持手機等電池電量充足，並檢視個人安全計劃。俄新社（RIA）引述執法部門報道，該處已暫時關閉，公園限制進入。

2026年11月1日凌晨，俄羅斯警方封閉察里津諾博物館公園。（影片截圖）

察里津諾建於1775年，原為女皇葉卡捷琳娜二世（Catherine II）的夏宮，現為莫斯科著名旅遊景點，2022年參觀人次逾200萬。美國大使館2024年3月曾警告極端分子即將在莫斯科發動襲擊，數日後郊外番紅花城市大廳（又譯克羅庫斯城音樂廳，Crocus City Hall）遭遭極端組織ISIS-K槍手襲擊，逾140人喪生。

警報正值俄烏戰事再度升級：烏克蘭周五恢復打擊俄國能源設施，空襲俄南部一煉油廠，結束美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋的兩周暫停；前一日俄軍無人機及導彈襲擊烏克蘭，至少27名平民喪生。