美媒：特朗普與內塔尼亞胡「坦誠通話」 商對伊朗下一步行動
撰文：聯合早報
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美國媒體引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）進行坦誠的通話，討論美國與伊朗的談判進展，以及是否應該儘快恢復對伊朗軍事行動。
一名以色列和一名美國消息人士告訴美國新聞網站Axios，美以元首星期六（10月31日）通電話；內塔尼亞胡敦促特朗普在來臨星期二（11月3日）的美國中期選舉結束後立即對伊朗發動打擊，但特朗普目前傾向於繼續談判。
以色列消息人士說，這次通話「氣氛緊張」；美國消息人士則說，這次通話「非常直白」。
特朗普目前對伊朗採取雙軌策略，一邊尋求達成協議、重啟和平談判，一邊為中期選舉後可能恢復的大規模軍事行動做準備。
特朗普星期六告訴記者，旨在結束戰爭的對伊談判進展順利，目前還有一兩個目標需要處理。
他還強調，華盛頓並不急於採取進一步進攻行動，因為美國此前已重創伊朗軍事力量及核計畫。
美以元首通話前，伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）透露，他收到一封來自美國副總統萬斯（JD Vance）的信，信中尋求重啟談判。
卡塔爾調解人已與伊朗官員連續三天會晤，爭取促成重啟美伊直接談判的協定。
伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）星期天說，目前尚未達成任何協定；協議能否達成，取決於美國能否解答伊朗提出的問題。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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