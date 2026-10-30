意軍直升機於波斯尼亞墜毀至少4死 事發時正執行歐盟維和任務
撰文：羅保熙
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意大利國防部表示，一架正在波斯尼亞執行歐盟維和任務的意大利軍用直升機於10月29日墜毀，造成4人死亡，另有11人受傷。
路透社報道，意大利國防部稱，4名罹難者中，2人為意大利陸軍人員，另外2人來自意大利紅十字會志願軍事分隊。國防部補充說，11名傷者目前正在接受治療，均無生命危險。機上當時共載15人。墜機原因尚在調查中，相關部門正就事故的具體情況展開核查。
意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示：「在這一極度悲痛的時刻，我首先想到的是遇難者的家屬。我謹代表我個人及整個國防部門，向他們致以深切的慰問。」
總理梅洛尼（Giorgia Meloni）對事件表達哀悼，她在社交平台X上寫道：「我的心與遇難者及其家屬同在；我也記掛所有參與此次促進該地區和平與穩定任務的人員，他們此刻正經歷着巨大的煎熬。」
涉事意大利CH-47「支奴干」直升機，正參與歐盟部隊（European Union Force）「阿爾泰亞行動」（Operation Althea），在布爾奇科鎮附近區域進行例行訓練期間墜毀。從外媒獲取的殘骸照片顯示，直升機嚴重損毀，墜落草地。
歐盟部隊表示，當局正進行全面徹底調查，稍後會公布更多資訊。部隊又指，沒有民用基礎設施、財產或車輛受損，亦無平民受傷。
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