澤連斯基稱被特朗普出賣　美媒：烏克蘭已耗盡美製愛國者防空導彈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日對俄烏戰爭的立場明顯傾向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）直指感到被特朗普出賣。美媒引述一位知情人士10月15日（周四）報道，烏克蘭已用完了美國製造的「愛國者」（Patriot）防空導彈庫存，意味烏克蘭接下來將更容易遭到俄羅斯的導彈襲擊。



據報道，特朗普與澤連斯基的公開矛盾正不斷升級。

2026年9月22日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump，右）出席第81屆聯合國大會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）舉行會面。（Reuters）

10月10日，美國與俄羅斯達成了一項備受爭議的柴油協議，允許美國進口俄羅斯柴油。特朗普其後持續向烏克蘭施壓，要求停止對俄羅斯石油基礎設施的攻擊。

澤連斯基14日受訪時表示，他對特朗普與普京達成的協議感到被背叛，並已宣布烏克蘭將繼續襲擊俄羅斯煉油廠。

過去數月，澤連斯基一再警告烏克蘭的美製「愛國者」攔截導彈即將耗盡。這種導彈是少數幾種能夠攔截彈道導彈的防禦性武器之一。

報道指，由於其他國家在美伊戰爭期間消耗了庫存或加強了自身的防禦系統，愛國者防空導彈在全球範圍內既昂貴又短缺。

2026年10月14日，烏克蘭基輔，消防員在俄羅斯導彈襲擊中受損的公寓大樓現場進行救援工作。（Reuters）

消息人士告訴美媒：「由於缺乏（攔截）導彈，上次（俄羅斯）襲擊（烏克蘭）幾乎所有的彈道導彈都未能攔截。」

14日凌晨，俄羅斯向烏克蘭首都基輔的三座發電廠發動襲擊，並攻擊哈爾科夫的能源基礎設施，導致基輔4死和25傷，全國一度有60萬人失去電力供應。

烏克蘭空軍早前表示，在抵禦這次襲擊時攔截了四枚俄羅斯彈道導彈，這代表他們可能已動用了剩餘的幾枚「愛國者」導彈。

報道提到，這並非烏克蘭首次耗盡「愛國者」防空導彈，澤連斯基也曾公開表示，他一直在努力爭取更多導彈庫存。

澤連斯基8月受訪時曾表示，他每天都要與盟友進行「數百萬次」電話溝通，努力達成更多有關「愛國者」導彈的協議。當時，他當時稱烏克蘭只擁有其急需攔截導彈的十分之一。

9月，澤連斯基曾聲稱烏克蘭「將從美國獲得生產『愛國者』導彈的許可」，但特朗普最終拒絕透露是否同意這項提議，而許可最終也未能發放。

近日，隨着華盛頓要求基輔停止對俄羅斯燃料設施的攻擊，而莫斯科卻持續猛烈攻擊烏克蘭的能源基礎設施，澤連斯基與特朗普的關係變得越來越緊張。

澤連斯基14日接受英國傳媒人摩根（Piers Morgan）的專訪表示，特朗普在俄烏戰爭中選邊站隊，這令他感到「痛苦」。

澤連斯基受訪稱：「特朗普總統選擇站在某一方，而不是我們這邊，這令人痛苦。」他還表示，他可以接受特朗普在俄烏之間保持中立，但他補充說：「既然站在中間，就必須保持中立。」

當被問到是否感到被特朗普出賣時，澤連斯基回答說：「確實如此，但這比我的情緒或感受要複雜得多。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左），兩人其後發生爭執。（Getty）

他補充道：「我們失去一個強大的夥伴，這令人遺憾。」