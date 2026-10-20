日本擬放寬國家資格證國籍登記　開放可填寫「台灣」等地區名

日本台灣友好議員聯盟10月19日宣布，日本10月起開放台灣人申請將國家資格證上的國籍標示由「中國」更改為「台灣」，涵蓋醫師、護理及其他專業人員等322項國家資格證書。



日本台灣友好議員聯盟會長古屋圭司表示，日本約有7萬台灣人的相關身份文件被登記為「中國」，對台灣人的身份認同造成困擾，又稱讓所有台灣人都能在日本各類國家資格證上標示「台灣」是其最終目標。

日本自民黨眾議員古屋圭司2025年8月在社交網站上傳的照片（FB@Furuya Keiji）

日台議聯戶籍問題專案小組召集人、參議員瀧波宏文表示，戶籍登記問題獲得改善後，發現國家資格證上仍存在相似問題，因而持續推動改革，最終確定在10月1日起，台灣人可以申請更改國家資格證書。

據日媒報道，截至2022年，日本322項國家資格證中，有90項設有「國籍」欄，相關機構一直推動將其更改為允許寫地區名稱的「國籍等」欄，或直接取消「國籍」欄。

日本法務省2025年5月曾將日本戶籍的「國籍」一欄，改為「國籍和地區」，令已標注為「中國」而想改為「台灣」的人可以變更。