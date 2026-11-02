遊泰國如廁踩板未沖水遭罰　5陸客涉圍毆管理員被捕｜有片

泰國芭堤雅一個街頭美食市場的公廁10月30日晚上發生打鬥，五名中國男遊客與兩名泰籍廁所管理員互毆，兩名中國男子頭部受傷，七人全部被控。



據泰國《泰格新聞網》（The Thaiger）周日報道，30歲的公廁管理員表示，五名滿身酒氣的中國男子用廁後，留下尿液、未有沖廁，馬桶蓋上更有鞋印；該公廁向弄髒設施者收取150泰銖（約34港元）清潔費，他召眾人回來查看，卻被其中一人推撞牆上，場外其後另有七、八名中國男子加入，圍毆他與30歲同僚。

泰國男子持有的改裝後可射實彈的bb彈槍。（泰國警方）

同僚於是拿出一把BB槍，用槍柄擊打兩名中國男子頭部制止，附近娛樂場所保安介入報警；警方帶走五名中國男子及兩名泰國職員，並檢走一支無彈自製槍械。七人同被控參與公眾打鬥，中國男子其後被罰款；持槍職員另涉違反槍械法，已獲保釋，在家養傷。

另一名60歲女職員稱，顧客屢次不沖廁、踩上馬桶蓋及亂拋垃圾，職員收取清潔費時不時起衝突。目前雙方說法均出自泰方職員，警方調查仍在進行，起因有待當局證實。